Pakistans Militär: Luftabwehrsystem in Indien zerstört

Von: APA/dpa/Reuters

Das pakistanische Militär hat nach eigenen Angaben ein Luftabwehrsystem in Indien mit Hyperschallraketen zerstört. Der Angriff sei in der Stadt Adampur im indischen Bundesstaat Punjab erfolgt, hieß es in einer Mitteilung der Streitkräfte. Die Angaben konnten nicht verifiziert werden. Laut indischen Medien bestritt das Militär die Darstellung aus Pakistan sogar ausdrücklich.

Die Behauptung, ein S-400 Flugabwehrsystem in Adampur sei zerstört worden, treffe nicht zu, zitierte die Zeitung “The Indian Express” einen Militärvertreter. Hyperschallraketen gelten als besonders gefährlich, weil sie wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit schwer von Raketenabwehrsystemen abzufangen sind.

Explosionen aus mehreren Städten gemeldet

Die pakistanische Regierung hatte zuvor von Raketenattacken auf indische Militärstützpunkte gesprochen. Bei der “Operation Bunjan” seien mehrere militärische Ziele zerstört worden. Die Regierung teilte außerdem mit, es seien indische Attacken auf drei Militärstützpunkte in der gleichnamigen pakistanischen Provinz Punjab abgewehrt worden, ohne dass es Opfer oder Schäden gegeben habe. Aus mehreren Städten im Land waren in der Nacht Explosionen gemeldet worden.

Indien hatte vor einigen Tagen mehrere Ziele in Pakistan und im von Pakistan verwalteten Teil von Kaschmir angegriffen. Die Angriffe gelten als Reaktion auf einen Terroranschlag vom 22. April im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir, bei dem 26 Menschen getötet wurden – die meisten davon indische Touristen. Die indische Regierung wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was die Führung in Islamabad zurückweist.

Auch das Grenzgebiet Kaschmir ist ein ewiger Konfliktherd zwischen den beiden Seiten. Die Region ist zwischen Pakistan und Indien geteilt. Beide erheben aber Ansprüche auf das Gebiet.

Pakistan: Ball liegt in Indiens Feld

Nach Einschätzung Pakistans liegt es an Indien, den Konflikt zu deeskalieren. Der Ball liege in Indiens Feld, sagte der pakistanische Außenminister Ishaq Dar im Fernsehen. Das habe er auch US-Außenminister Marco Rubio in einem Gespräch gesagt. Wenn Indien aufhöre, werde Pakistan erwägen, ebenfalls aufzuhören, erklärte Dar.

Pakistan verstärkt nach Angaben des indischen Militärs seine Truppen entlang der gemeinsamen Grenze. Es sei beobachtet worden, dass die pakistanische Armee ihre Truppen in vorgelagerte Gebiete verlege, was “auf eine offensive Absicht hindeutet, die Situation weiter zu eskalieren”, sagte eine Sprecherin des indischen Militärs vor der Presse. “Die indischen Streitkräfte befinden sich weiterhin in hoher Einsatzbereitschaft”, fügte sie hinzu. “Sie bekräftigen ihre Verpflichtung zur Nichteskalation, sofern dies vom pakistanischen Militär erwidert wird.”

US-Außenminister Rubio sprach mit Amtskollegen

US-Außenminister Rubio beriet mit seinem pakistanischen und seinem indischen Amtskollegen. Rubio habe darauf gedrungen, dass Pakistan und Indien Wege finden müssten, um die Lage zu deeskalieren, teilte das US-Außenministerium mit. Eine direkte Kommunikation müsse wiederhergestellt werden, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. Die USA seien bereit, produktive Gespräche zwischen den beiden Seiten zu unterstützen, um künftige Streitigkeiten zu verhindern.

Die pakistanische Nationale Kommandobehörde mit der Kontrollgewalt über die Atomwaffen kommt unterdessen nicht zusammen. Es sei kein solches Treffen geplant, erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif im Fernsehsender ARY TV. Zuvor hatte das Militär mitgeteilt, Ministerpräsident Shehbaz Sharif habe eine solche Sitzung einberufen. Die Nationale Kommandobehörde ist das höchste Gremium mit zivilen und militärischen Mitgliedern, das Sicherheitsentscheidungen fällt. Darunter fallen auch diejenigen zum Atomwaffenarsenal des Landes.