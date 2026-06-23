Aktuelle Seite: Home > Politik > Passstraßen: “Ein Schritt in die richtige Richtung”
Alpenverein Südtirol begrüßt Einschränkungen

Passstraßen: “Ein Schritt in die richtige Richtung”

Dienstag, 23. Juni 2026 | 10:56 Uhr
Verkehr-Grödnerjoch_c_-AVS
AVS/Miriam Federspiel
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Alpenverein Südtirol begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, Motorsportveranstaltungen über 1600 m und in Schutzgebieten einzuschränken. “Der Beschluss ist aber nur ein erster Schritt – weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung müssen folgen.”

In ihrer Sitzung am 19. Juni hat die Südtiroler Landesregierung beschlossen, organisierte Motorsportveranstaltungen auf Straßen über 1600 Höhenmetern und in Schutzgebieten zu verbieten. Betroffen wären damit Straßen im UNESCO-Weltnaturerbe, in den Naturparks und im Nationalpark, die in die Zuständigkeit des Landes fallen.

AVS-Präsident Georg Simeoni befürwortet den Beschluss: “Seit 20 Jahren treten wir als Alpenverein Südtirol für die Verkehrsberuhigung auf den vielbefahrenen Passstraßen ein. Es ist erfreulich, dass die Südtiroler Landesregierung endlich den Willen zeigt, hier etwas zu unternehmen.” Jetzt liege es an der Landesverwaltung zu beweisen, wie strikt diese Regelung umgesetzt wird und wie weit das Verbot greift. Bei der Umsetzung seien auch Staat, Regierungskommissariat und Gemeinden gefordert.

Diese Regelung und die geplante Sperre des Grödner Jochs seien wichtige Zeichen, dass in Südtirol ein Umdenken in Sachen Verkehr auf den Pässen stattfindet. Allerdings betont Simeoni, dass diese Maßnahmen nur erste Schritte in Richtung Verkehrsberuhigung in Südtirol sein können. “Motorsportveranstaltungen, wie zum Beispiel organisierte Sportwagentouren, sind die extremen Auswüchse des Verkehrsproblems. Der überbordende Verkehr ist aber ein Problem, das das ganze Land und die sensible Bergwelt besonders trifft. Politik und Verwaltung müssen mit weiteren konkreten Lösungen aktiv werden, um Südtirols Natur zu schützen und die Lebensqualität seiner Bevölkerung zu erhalten.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Kommentare
74
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Kommentare
42
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Kommentare
42
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Kommentare
33
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Verbot von Motorsportveranstaltungen in Südtirol kommt gut an
Kommentare
27
Verbot von Motorsportveranstaltungen in Südtirol kommt gut an
Anzeigen
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Alpen Flair 2026
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 