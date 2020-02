Personalausweis: “Sichtbarkeit der Ladiner stärken”

Bozen – Die Forderung, dass auch Ladinisch Platz auf der neuen elektronischen Identitätskarte findet, wird dieser Tage immer lauter. Im Zuge einer laufenden Petition werden Unterschriften gesammelt, damit diese Forderung realisiert wird. „Jetzt, mit bevorstehender Einführung der neuen Identitätskarte, wäre der passende Moment, um auch der ladinischen Minderheit mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Kultur und Sprachen, die gelebt werden, sterben nicht aus. Genau dies ist unser Ziel, die Sprache und die Kultur allseits zu leben“, sagt Landtagsabgeordneter Manfred Vallazza.

Italienisches Pilotprojekt mehrsprachiger elektronischer Personalausweis

Das italienische Pilotprojekt, die elektronische Identitätskarte mehrsprachig einzuführen, wird in naher Zukunft in der Gemeinde Bozen gestartet werden. Nach und nach wird diese mehrsprachige elektronische Identitätskarte auch in den anderen Gemeinden Südtirols eingeführt werden. Künftig sollen die Personaldaten neben Deutsch und Italienisch auch in Englisch aufscheinen. Nach der Einführung des mehrsprachigen elektronischen Personalausweises in Südtirol soll auch das Aostatal folgen.

Schweiz als Erfolgsmodell

Bereits seit 1995 werden in der Schweiz Personalausweise im Kreditkartenformat ausgegeben. Aktuell sind die anagrafischen Daten in fünf Sprachen angeführt. Neben den vier Amtssprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch werden die Daten auch auf Englisch als internationale Sprache abgedruckt. „In Südtirol darf die ladinische Sprache auf keinen Fall fehlen! Dass es möglich ist, mehrere Sprachen auf einem elektronischen Personalausweis anzuführen, zeigen uns unsere Nachbarn aus der Schweiz“, unterstreicht Vallazza.

“Zusammenhalt und Solidarität der Sprachminderheiten”

Landtagsabgeordneter Manfred Vallazza spricht sich dafür aus, auch Ladinisch für die Angabe der personenbezogenen Daten auf der Identitätskarte zu verwenden. Er stehe voll und ganz hinter der Initiative. Ladinisch als Amtssprache auch im Personalausweis, trage dazu bei, die Sichtbarkeit zu erhöhen. “Die deutsche und die ladinische Minderheit sind aufgerufen gemeinsam dafür einzutreten Kultur und Sprache zu pflegen.”

Daher bittet Vallazza neben den ladinischen auch die deutschsprachigen Mitbürger die Petition zu unterschreiben. Die laufende Petition kann unter folgendem Link http://chng.it/sbVYFvVH unterzeichnet werden.