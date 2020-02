Pfaffstaller und Guglielmo neue Co-SprecherInnen der Young Greens Southtyrol

Bozen – Die Young Greens Southtyrol kamen am 15. Februar 2020 im Alexander-Langer-Saal in der Bindergasse für ihre Vollversammlung zusammen. Sadbhavana Pfaffstaller, 25 aus Neumarkt, und Alex Guglielmo, 26 aus Eppan, wurden dabei zu den neuen Co-SprecherInnen der Young Greens Southtyrol gewählt und folgen damit auf Evelyn Fink, 25 aus Brixen, und Zeno Oberkofler, 22 aus Bozen.

„Ich bedanke mich bei unserer jungen grünen Familie für ihr Vertrauen und freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe. Die Planungen für die Projekte der nächsten Monate sind schon im vollen Gange“, sagt Sadbhavana Pfaffstaller.

„Wir haben wirklich tolles gemeinsam Geleistet, immer aktiv auf den Straßen und in der Entwicklung neuer Ideen für unsere Zukunft. Weiter so mit noch mehr Enthusiasmus und gutem Teamwork.“, sagt Zeno Oberkofler. „Mit den Young Greens Southtyrol zu wachsen und sie aktiv mitzugestalten hat mich selbst auch entfalten lassen. Wir blicken nun gemeinsam in eine weltoffene, grüne Zukunft.“, ergänzt Evelyn Fink.

Der Blick der Young Greens Southtyrol richtet sich aber schon wieder in Richtung Zukunft: „Unser Fokus liegt nun auf den Gemeinderatswahlen, um grüne Ideen, aber insbesondere junge Ideen in die Ratssäle der Provinz zu bringen“, meint Alex Guglielmo. „Alex kandidiert für Pro Eppan Appiano in Eppan und ich baue die Ortsgruppe der Verdi Grüne Vërc in Neumarkt auf“, ergänzt Sadbhavana Pfaffstaller. „Wir hoffen, dass viele junge Leute – unabhängig von Parteizugehörigkeit – den Sprung in die Politik wagen um unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten.“