Aktuelle Seite: Home > Politik > Pizza mit Duce-Gesicht: Nun reagiert die Gemeinde
Eklat in Leifers

Pizza mit Duce-Gesicht: Nun reagiert die Gemeinde

Mittwoch, 03. September 2025 | 14:39 Uhr
Pizza
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Leifers – Ein kontroverser Beitrag auf Facebook vom Vize-Gemeinderatspräsidenten Bruno Borin (Forza Italia) hat im Gemeinderat von Leifers für Aufregung gesorgt. Die Gemeinde reagiert nun mit einem einstimmig verabschiedeten Tagesordnungspunkt, der den Vorfall verurteilt.

Borin hatte auf Facebook ein Bild gepostet, das eine Pizza mit einem aus Basilikum-Blättern angefertigten Abbild von Benito Mussolini zeigt. Der Beitrag wurde später entfernt.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt der Gemeinderat von Leifers, dass man jede öffentliche Handlung verurteile, die, auch wenn sie leichtfertig oder ironisch gemeint sei, an jene historische Periode erinnere, „die unsere Republik gerade dank ihrer demokratischen, in der Verfassung verankerten Werte überwunden hat“.

Der Tagesordnungspunkt wurde von allen politischen Gruppierungen, der Mehrheit, der Gemeindeverwaltung sowie von Bruno Borin selbst angenommen. Laut Mitteilung handle es sich um ein Zeichen des gemeinsamen Willens, die Würde der Institutionen zu schützen und das gemeinsame Engagement für die Erinnerung an jene Zeit und für die Achtung der demokratischen Werte klar zu bekräftigen“.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
132
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
52
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
Kommentare
47
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 