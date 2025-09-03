Pizza mit Duce-Gesicht: Nun reagiert die Gemeinde

Von: mk

Leifers – Ein kontroverser Beitrag auf Facebook vom Vize-Gemeinderatspräsidenten Bruno Borin (Forza Italia) hat im Gemeinderat von Leifers für Aufregung gesorgt. Die Gemeinde reagiert nun mit einem einstimmig verabschiedeten Tagesordnungspunkt, der den Vorfall verurteilt.

Borin hatte auf Facebook ein Bild gepostet, das eine Pizza mit einem aus Basilikum-Blättern angefertigten Abbild von Benito Mussolini zeigt. Der Beitrag wurde später entfernt.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt der Gemeinderat von Leifers, dass man jede öffentliche Handlung verurteile, die, auch wenn sie leichtfertig oder ironisch gemeint sei, an jene historische Periode erinnere, „die unsere Republik gerade dank ihrer demokratischen, in der Verfassung verankerten Werte überwunden hat“.

Der Tagesordnungspunkt wurde von allen politischen Gruppierungen, der Mehrheit, der Gemeindeverwaltung sowie von Bruno Borin selbst angenommen. Laut Mitteilung handle es sich um ein Zeichen des gemeinsamen Willens, die Würde der Institutionen zu schützen und das gemeinsame Engagement für die Erinnerung an jene Zeit und für die Achtung der demokratischen Werte klar zu bekräftigen“.