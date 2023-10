Podiumsdiskussion zu Studierenden-Themen in Innsbruck

Innsbruck – Die Südtiroler HochschülerInnenschaft Innsbruck veranstaltete mit Landtagskandidaten eine Podiumsdiskussion zum Thema “Südtiroler Studierenden-Politik” in Innsbruck. Sie stieß auf reges Interesse von Seiten der Studierenden.

Die Südtiroler HochschülerInnenschaft Innsbruck veranstaltete am Dienstag, den 10.10.2023 in der Tiroler Landeshauptstadt eine Podiumsdiskussion zum Thema Südtiroler Studierenden Politik. Die Veranstaltung stieß dabei auf sehr großes Interesse von Seiten der Studierenden, mit einer geschätzten Zuschauerzahl von über 400 Anwesenden und knapp 100 Personen im Livestream. Die Moderation führten die Mitglieder der SH Innsbruck: Jannis Kager Kofler, Hannah Mair und Manuel Senoner.

Die SH Innsbruck bezog sich im Laufe der Diskussion auf das Thema “Die Südtiroler Studierenden-Politik”. Dieser weite Begriff umfasst in der Praxis eine Spannbreite an konkreten Themen wie Studientitelanerkennung, Wohnen für Berufseinsteiger und den Abbau der Wohnungsnot in Südtirol; Senkung der Wohnkosten, die Schaffung von idealen Rahmenbedingungen für die Rückkehr von Studierenden und Fachkräften nach Südtirol, aber auch Lohnanpassung und die Teuerungen der Lebenskosten in Südtirol sowie studentische Mobilität.

Auf die Diskussion folgte eine Schnellfragerunde, wo in kurzer Zeit viele Fragen beantwortet werden mussten und die Kandidaten ihre Ansichten zu anderen Themenbereichen auf Herz und Nieren geprüft wurden. Darunter z.B. ihre Einstellung zu Bettenstop, Frauenquote im Landtag oder auch dem Abschuss von Bär und Wolf. Zusätzlich wurde dem Publikum die Möglichkeit geboten, Fragen zu stellen.

“Ein Erfolg auf ganzer Linie und ein Zeichen an die Politik”

Zur Veranstaltung äußert sich der Vorsitzende der SH Innsbruck, Jannis Kager Kofler: “Der große Andrang heute ist ein klares und deutliches Zeichen für mich, dass die Politikverdrossenheit der Jugend eher Mythos als Realität ist. Studierende wollen sich über ihre Zukunft aktiv informieren und haben das heute durch ihre rege Teilnahme an der Diskussion gezeigt.” Man habe über 130 Publikumsfragen im Laufe der Diskussion zugesandt bekommen, das spreche eine deutliche Sprache. “Jetzt liegt es an der Politik und dem zukünftigen Landtag, konkrete Maßnahmen vorzuschlagen und die heute angesprochenen Problematiken für Studierende, spezifisch für jene in Innsbruck, anzugehen, damit wir klare Antworten und Zukunftsperspektiven in Südtirol anbieten können”, so der Vorsitzende der Außenstelle Innsbruck abschließend.