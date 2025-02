Pro Eppan Appiano nominiert Greta Klotz als Bürgermeisterkandidatin

Von: luk

Eppan – Die politische Gruppierung “Pro Eppan・Appiano” hat heute offiziell Greta Klotz als ihre Bürgermeisterkandidatin für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen vorgestellt.

In ihrer bisherigen politischen Arbeit hat sich Klotz als engagierte Gemeinderätin von Pro Eppan Appiano einen Namen gemacht. Seit zehn Jahren setzt sie sich im Gemeinderat, und seit 2021 in der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, konsequent dafür ein, Entscheidungsprozesse offener zu gestalten und die Institution des Gemeinderats zu stärken.

Da sich mit der Bürgerliste und der SVP nur Vertreter jener Koalition um das Bürgermeisteramt bewerben, die die Gemeinde bereits seit 15 Jahren führt, will Pro Eppan Appiano den Wählern mit Greta Klotz eine Alternative für das Bürgermeisteramt bieten. „Ich freue mich unsere Liste bei diesen Wahlen als Bürgermeisterkandidatin anzuführen. Wir haben ein kompetentes und erfahrenes Team und ein Programm mit klaren Prioritäten. Den bisherigen Regierungsparteien hat der Mut zu zukunftsweisenden Ideen gefehlt. Stattdessen hat sich diese Koalition in einer unüberschaubaren Zahl an Projekten verloren und dadurch Chancen verpasst.“

Die gebürtige Eppanerin Greta Klotz arbeitet als Post-Doc-Forscherin am Institut für Vergleichende Föderalismusforschung bei Eurac Research in Bozen. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Autonomie auf regionaler Ebene, interkommunale Zusammenarbeit, institutionelle Innovation und Bürgerbeteiligung.

Mit ihrer fundierten wissenschaftlichen Expertise und ihrem überzeugten Engagement für die Gemeinde bringt Greta Klotz ideale Voraussetzungen mit, um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger von St. Michael-Eppan zu vertreten. Sie betont die Bedeutung von Transparenz, Bürgernähe und nachhaltiger Entwicklung für die Zukunft der Gemeinde.