Protest gegen Corona-Maßnahmen: Maskengegner spazieren durch Brixen

Brixen – Am Donnerstag kam es erneut zu einer Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen. Am Donnerstagnachmittag spazierte eine größere Gruppe von Maskengegnern durch Brixen. Dabei zeigte ein Demonstrant ein Transparent mit der Aufschrift „Leben in Freiheit“.

Den Maskengegnern gelang es aber nicht, den Erfolg von Bruneck – am vergangenen Wochenende waren rund 500 Maßnahmengegner durch die Stadt spaziert – zu wiederholen. Die Demo, an der auch Kinder und Jugendliche teilnahmen, zählte kaum mehr als hundert Protestler.

Zudem gerieten die Teilnehmer schnell in das Visier der Beamten der Brixner Stadtpolizei. Nach der Demonstration wurden wegen Missachtung der Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht und die soziale Distanzierung erste Strafen verhängt.