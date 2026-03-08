Aktuelle Seite: Home > Politik > Prozess gegen Erdogan-Rivalen İmamoğlu beginnt in der Türkei
Wichtigster Rivale Erdoğans

Prozess gegen Erdogan-Rivalen İmamoğlu beginnt in der Türkei

Sonntag, 08. März 2026 | 21:31 Uhr
Wichtigster Rivale Erdoğans
APA/APA/AFP/YASIN AKGUL
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In der Türkei beginnt am Montag ein Korruptionsprozess gegen den seit einem Jahr inhaftierten Istanbuler Bürgermeister und Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu. Beim Prozess im westlich von Istanbul gelegenen Silivri wirft die Staatsanwaltschaft dem wohl wichtigsten innenpolitischen Rivalen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan vor, über ein umfassendes kriminelles Netzwerk Einfluss ausgeübt zu haben. Die Anklage fordert deswegen eine Haftstrafe von 2.430 Jahren.

Kritiker sehen die Vorwürfe als politisch motivierten Versuch an, İmamoğlu daran zu hindern, bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Erdoğan anzutreten. Der 54-Jährige war vor knapp einem Jahr festgenommen worden – am selben Tag, an dem die Oppositionspartei CHP ihn zu ihrem Präsidentschaftskandidaten kürte. İmamoğlus Festnahme löste in der Türkei die größte Protestwelle seit den sogenannten Gezi-Protesten von 2013 aus, fast 2.000 Menschen wurden festgenommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
37
“Finde keine Mäuse mehr”
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Kommentare
25
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Kommentare
25
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
24
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Kommentare
23
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 