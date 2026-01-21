Aktuelle Seite: Home > Politik > Putin trifft am Donnerstag US-Sondergesandten Witkoff
Mittwoch, 21. Januar 2026 | 13:33 Uhr
APA/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN
Von: APA/AFP/Reuters

Der russische Präsident Wladimir Putin plant nach Angaben Moskaus für Donnerstag ein Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werde ihn begleiten, sagte Witkoff dem Sender CNBC am Mittwoch. “Wir planen, über Frieden, die Ukraine und Russland zu sprechen”, so Witkoff. Nach dem Treffen mit Putin plant Witkoff auch Gespräche mit der ukrainischen Seite. Wann diese stattfinden, teilte er nicht mit.

“Ich bin zuversichtlich … wir brauchen Frieden”, fügte der US-Sondergesandte hinzu. Das Treffen finde auf Wunsch der russischen Seite statt. “Ich denke, das ist eine wichtige Aussage von ihrer Seite”, so Witkoff.

Die russische Führung hatte vergangene Woche mitgeteilt, sie bereite den Empfang von Witkoff und Kushner für Friedensgespräche zur Ukraine vor, nannte aber keinen Termin. Nun bestätigt das Präsidialamt in Moskau das Treffen am Donnerstag. Die Zusammenkunft stehe “für morgen auf dem Terminkalender des Präsidenten”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur TASS, ohne den Ort des geplanten Treffens zu nennen.

Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow hatte vergangene Woche erklärt, die Gespräche mit US-Vertretern würden fortgesetzt. Es gehe dabei um eine Lösung für den seit fast vier Jahren andauernden Krieg mit Russland. Die Gespräche sollen diese Woche beim Weltwirtschaftsforum (WEF) im schweizerischen Davos stattfinden.

