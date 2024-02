Rabensteiner in das Einvernehmenskomitee gewählt

„Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache muss in öffentlichen Ämtern gelten“

Bozen – Der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Hannes Rabensteiner, wurde in der gestrigen Landtagssitzung mit 22 Ja-Stimmen in das Einvernehmenskomitee gewählt. Dieses Gremium ist verantwortlich für die Überwachung des Proporzes bei der Besetzung von Stellen bei der Bahn, Post und in anderen Bereichen. „Ich freue mich über die breite Zustimmung im Landtag und werde diese Verantwortung mit Bedacht übernehmen, um den Proporz zu wahren – eine der wichtigsten Säulen unserer Autonomie“, sagt Rabensteiner.

In allen staatlichen oder halbstaatlichen Einrichtungen in Südtirol ist die Einhaltung des Proporzes verpflichtend. Das bedeutet, dass Stellen entsprechend dem Verhältnis der Sprachgruppen besetzt werden müssen. So kann den Bürgern unter anderem das Recht auf Gebrauch ihrer Muttersprache garantiert werden.

„In der Vergangenheit wurden immer wieder Stellen ohne Beachtung des Proporzes vergeben. Immer häufiger beschweren sich Bürger darüber, dass sie in öffentlichen Einrichtungen nicht mehr in ihrer deutschen Muttersprache kommunizieren können“, so die Süd-Tiroler Freiheit. Rabensteiner möchte nun im Einvernehmenskomitee einen Beitrag dazu leisten, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Gleichzeitig ruft Rabensteiner alle Bürger dazu auf, an der derzeitigen Volksgruppenzählung teilzunehmen. Das Ergebnis dieser sei nämlich ausschlaggebend für die Vergabe von öffentlichen Arbeitsplätzen.