Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun

Raketeneinschläge bei Lwiw verzeichnet

Freitag, 09. Januar 2026 | 01:18 Uhr
APA/State Emergency Service of Ukrai/HANDOUT
Von: APA/dpa

Inmitten eines landesweiten Raketenalarms in der Ukraine sind nahe der Stadt Lwiw im Westen mehrere Einschläge verzeichnet worden. Im Gebiet Lwiw sei ein Objekt der kritischen Infrastruktur angegriffen worden, schrieb Gouverneur Maksym Kosyzkyj auf Telegram. Nähere Informationen sollten folgen. Die ukrainische Luftwaffe, die vor einem Angriff mit ballistischen Raketen gewarnt hatte, hob nach dem Einschlag den Alarm wieder auf.

Ukrainische Militärblogs veröffentlichten angebliche Videos aus der Region, die sechs Einschläge hintereinander zeigen. Dies würde dem Trefferbild von sechs Gefechtsköpfen der neuen russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik entsprechen.

Auf Telegramkanälen war von Startvorbereitungen auf dem russischen Testgelände Kapustin Jar bei Astrachan berichtet worden. Offizielle Bestätigungen für den Einsatz einer Oreschnik gab es nicht. Russland hatte im November 2024 die ukrainische Großstadt Dnipro mit dieser Waffe, allerdings mit leeren Sprengköpfen, angegriffen und dies als Test bezeichnet.

Attacken auch auf Hauptstadt Kiew

Auch auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gab es Attacken. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko griffen russische Drohnen Ziele in der Stadt an. Es gebe Explosionen, schrieb Klitschko auf Telegram. In drei Bezirken Kiews seien Brände ausgebrochen. Die Drohnen hätten Gebäude in zwei Stadtteilen auf beiden Seiten des Flusses Dnipro getroffen.

In der Nacht auf Donnerstag hatte ein kombinierter Angriff einen Blackout der Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk im Süden verursacht. In der Stadt Dnipro waren Hunderttausende Verbraucher den ganzen Tag über ohne Strom. Zugleich hat das ukrainische Energiesystem mit strengem Frost und Schnee zu kämpfen.

