Rasen-Antholz und Olang: Sichere Einfahrten und Fokus auf Zug und Rad

Bozen/Olang/Rasen-Antholz – Sicherheit, Anbindung an Zug und Radwege sind die Ziele der Lösungen, die Land und Gemeinden für die zwei neuralgischen Kreuzungen auf der Staatsstraße nach Olang und Rasen-Antholz vorgestellt haben.

­

­Durch einen Kreisverkehr mit Bypass in Richtung Rasen-Antholz und einen planfreien Knoten in Richtung Olang auf der Pustertaler Staatsstraße (SS 49) wollen das Land und die Gemeinden Rasen-Antholz und Olang gleich zwei gefährliche Kreuzungspunkte entschärfen. Beide Vorhaben waren schon seit Jahren von den Gemeinden gefordert worden und wurden heute (27. März) bei einer Bürgerversammlung in Oberrasen vorgestellt.

Die Gemeinden haben bereits seit 2011 entsprechende Studien und Untersuchungen gemacht, berichteten die Bürgermeister Georg Reden und Thomas Schuster und verwiesen auf die dringende Notwendigkeit des Eingriffs.

“Unsere drei Ziele sind: Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erreichen, durch die Anbindung an den Bahnhof und passende Radwege die Mobilität mit Bus, Zug und Rad weiter zu fördern und auch einen flüssigen Verkehr durchs Pustertal zu ermöglichen”, betonte Mobilitätslandsrat Daniel Alfreider. Darüber hinaus sollten sich die Eingriffe in die Landschaft einfügen, sagte Mobilitätsressortchef Martin Vallazza.

Schlichte und effiziente Verkehrslösungen vorgestellt

“Wir haben verschiedene Studien, Berechnungen und Simulationen für diesen im Schnitt täglich von 20.000 Fahrzeugen befahrenen Verkehrsabschnitt, an dem es immer wieder Unfälle gab, gemacht und die Kombi-Lösung planfreier Knoten für Olang und Kreisverkehr für Rasen-Antholz trägt allen Erfordernissen, nämlich Sicherheit, Intermodalität, Kosteneinsparung, Resilienz und Umwelt am besten Rechnung”, erklärte Mobilitätsplaner Stefano Cirunelli anhand von Projektionen: Mit zwei Kreisverkehren wäre das Verkehrsaufkommen nicht zu bewältigen. Demnach seien Staus seien vorprogrammiert, erläuterte Cirunelli.

Gemeinsam mit Geologen, Landschaftsplanern und Verkehrsexperten wurde nach der besten Lösung gesucht, berichtete Dieter Schölzhorn vom Planungsteam.

Mit einem schlichten Kreisverkehr und einer Einfädelspur, Fußweg- und Radwegverbindung und Zufahrten, soll die T-Kreuzung in unmittelbarer Nähe des Sägewerks am Eingang ins Antholzertal für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden, erklärte Florian Knollseisen, Vize-Direktor des Amtes für Straßenbau Nord-Ost.

Für den Kreuzungsbereich Richtung Olang, der aufgrund der vielen Lkws, die den Punkt passieren, schwieriger zu sichern sei als jener in Rasen-Antholz, ist aktuell ein planfreier Knoten, also eine Kreuzungslösung auf mehreren Ebenen vorgesehen, berichteten die Planer. Vorgesehen sind an der Kreuzung auch zwei Bushaltenstellen und eine neue Radverbindung talseits der Straße.