Rat der Gemeinden: Frauen ziehen abermals den Kürzeren

Bozen – Im Rat der Gemeinden haben sich die Frauen abermals nicht durchsetzen können. Bei der Wahl der Vizepräsidenten sind drei Männern zu Stellvertretern von Präsident Andreas Schatzer gewählt worden. Die Bürgermeisterinnen Rosmarie Pamer und Giorgia Mongillo sind leer ausgegangen.

Pamer kritisiert, dass insgesamt im Rat der Gemeinden zu wenig Frauen vertreten sind, obwohl es eigentlich eine Quote gibt. Doch in den nächsten fünf Jahren stehen nu Männer an der Spitze des Gemeindeverbandes. Als Vizepräsidenten wurden Dominik Oberstaller, der Bürgermeister von Welsberg-Taisten für die deutsche Sprachgruppe, der Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi für die Italiener sowie der Bürgermeister von Wolkenstein, Roland Demetz, gewählt. Er vertritt die Ladiner.

Präsident Andreas Schatzer hat angekündigt, das Gesetz zu überarbeiten und eine fixe Frauenquote vorzuschreiben.