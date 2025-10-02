Aktuelle Seite: Home > Politik > Reallohnerhöhung in der Bildung: Landesregierung trifft Gewerkschaften
Rahmen für anstehende Vertragsverhandlungen besprochen

Reallohnerhöhung in der Bildung: Landesregierung trifft Gewerkschaften

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 17:56 Uhr
Mehr Englisch an den Schulen
APA/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung will gemäß Regierungsprogramm von 2024 den Lehrberuf und die Bildungsinstitutionen aufwerten. Dazu werden in Kürze, wie angekündigt, 110 Millionen Euro jährlich für eine reale Lohnerhöhung im Haushalt 2026-28 festgeschrieben. Diese soll dem Lehrpersonal des Landes und der Schulen staatlicher Art, dem Personal der Kindergärten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Integration sowie den Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen zugutekommen.

Bei einem Treffen mit den Gewerkschaftsvertretungen, das am 2. Oktober in Bozen stattgefunden hat, bekundeten Landeshauptmann  Arno Kompatscher gemeinsam mit Personallandesrätin Magdalena Amhof sowie den drei Bildungslandesräten Philipp Achammer, Marco Galateo und Daniel Alfreider den Willen der Landesregierung, den Rahmen für die anstehenden Verhandlungen mit den Gewerkschaften in einer Absichtserklärung (Letter of Intent) zu verschriftlichen.

“Wir haben bereits mehrfach vertrauensfördernde Schritte gesetzt , dieser ist ein weiterer”, unterstrich Landeshauptmann Arno Kompatscher im Rahmen des Treffens. Mit der Letter of Intent wolle man zusätzliche Sicherheit für die Lehrpersonen schaffen. Die Inhalte der Absichtserklärung werden in den kommenden Tagen genauer definiert. In einer Woche soll ein weiteres Treffen stattfinden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
57
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Kommentare
54
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Kommentare
54
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
53
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Kommentare
50
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Anzeigen
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 