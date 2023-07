Rechnungshof verurteilt Altlandeshauptmann

Bozen – Altlandeshauptmann Luis Durnwalder ist erneut verurteilt worden: Der Rechnungshof verlangt von ihm 270.000 Euro – wegen eines vermeintlichen Imageschadens. „Das Urteil ist inakzeptabel“, erklärt Durnwalders Anwalt Gerhard Brandstätter gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa. Es sei überhaupt nicht erwiesen, dass dem Land ein Schaden entstanden sei. Brandstätter kündigt Rekurs an.

Erst im vergangenen April hat die Staatsanwaltschaft am Rechnungshof Schadenersatz in Höhe von 300.000 Euro wegen eines mutmaßlichen Imageschadens zulasten des Landes verlangt. Grund dafür war die Verurteilung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Unterschlagen im Amt im Zuge der Sonderfonds-Affäre. Das Urteil auf strafrechtlicher Ebene ist bekanntermaßen rechtskräftig.

In der Vergangenheit war Durnwalder bereits vom Rechnungshof wegen des Sonderfonds und wegen einiger Dekrete in Zusammenhang mit der Jagd auf geschützte Tierarten in den Jahren zwischen 2021 und 2014 zu mehreren 100 Euro verurteilt worden.

Durnwalder habe als Spitzenvertreter des Landes bei der Handhabung des Sonderfonds bei den Bürgern einen Eindruck der „Undurchsichtigkeit, des Gutdünkens und des Privilegs“ hinterlassen, begründeten die Richter des Rechnungshofs unter anderem ihr Urteil.