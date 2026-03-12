Referendum vom 22. bis 23. März: Verkehrsvergünstigungen für Wähler

Von: mk

Bozen – Anlässlich der Wahlen und Referenden vom 22. Und 23. März 2026 hat das Innenministerium Fahrpreisvergünstigungen für Wähler vorgesehen, die ihre Wahlgemeinde erreichen müssen, um ihre Stimme abzugeben.

Züge:

Trenitalia: bis zu 70 Prozent Ermäßigung auf nationale Züge und 60 Prozent auf Regionalzüge

Italo: 70 Prozent Ermäßigung auf Fahrkarten in den Klassen Smart und Prima

Trenord (Lombardei): 60 Prozent Ermäßigung auf regionale Hin- und Rückfahrkarten

Gültigkeitsdauer:

Hinfahrt ab dem 13. März 2026

Rückfahrt bis zum 2. April 2026

Erforderliche Dokumente

Um die Ermäßigungen in Anspruch nehmen zu können, musst man seinen Wahlausweis und Personalausweis vorlegen. Wer keinen Wahlausweis besitzt, kann eine Selbstauskunft vorlegen. Für die Rückfahrt ist der Wahlausweis mit der Bescheinigung über die erfolgte Stimmabgabe erforderlich.

Die Ermäßigungen sind nicht mit anderen Sonderangeboten kombinierbar.