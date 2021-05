Region finanziert Verbraucherzentrale Südtirol

Bozen/Trient – Die Autonome Region Trentino-Südtirol hat der Verbraucherzentrale Südtirol auf Vorschlag von Assessor Giorgio Leonardi eine Finanzierung in Höhe von 338.040 Euro zur Unterstützung ihrer Projekte gewährt.

Das erste Projekt (das mit 68.000 Euro finanziert wird) betrifft die Errichtung einer Informationsstelle in den Schulen, die Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren vor Missbrauch im Umgang mit sozialen Netzwerken und Mobiltelefonen schützen soll. Durch das zweite Projekt (59.040,00 Euro) soll die Website https://www.onlineschlichter.it/ unterstützt werden, die zum Schutz der Südtiroler Verbraucher und Unternehmen angesichts der ständigen Zunahme der Online-Verkäufe in Italien und in den EU-Ländern dient.

Die Website bietet durch ein kostenloses Verfahren, das über das Internet abgewickelt werden kann, Unterstützung bei Betrug oder erfolglosen bzw. nicht zugestellten Käufen. Der höchste Beitrag (145.000,00 Euro) ist für das Europäische Verbraucherzentrum bestimmt, das den Südtirolern Unternehmen Information, Beratung und Schutz in grenzüberschreitenden Verbraucherangelegenheiten sowie Rechtsbeistand in Streitfällen bietet. Schließlich unterstützt die Region (mit 66.000,00 Euro) das Projekt „Eine gute Gelegenheit“, das darauf abzielt, die Bevölkerung für das Thema der Verschwendung von Lebensmitteln zu sensibilisieren.

„Wir sind überzeugt, dass es in dieser durch den Gesundheitsnotstand bedingten Wirtschaftskrise wichtiger denn je ist, die Jugendlichen vor den Gefahren des Internets zu schützen und BürgerInnen und Unternehmen bei Fragen betreffend den E-Commerce und grenzüberschreitende Angelegenheiten zu unterstützen“, so Assessor Leonardi.