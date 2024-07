Rekordhoch bei Zweitwohnungen in Welschnofen sorgt für Diskussionen

Von: luk

Welschnofen – Die Gemeinde Welschnofen verzeichnet laut der neuesten ASTAT-Info Nr. 32 vom Juni 2023 einen außergewöhnlich hohen Anteil an Zweitwohnungen. Mit Stichtag 31.12.2021 wurden in Welschnofen 827 Zweitwohnungen gezählt.

“Der Index, der das Verhältnis der Zweitwohnungen zu den ständig bewohnten Wohnungen wiedergibt, beträgt in Welschnofen beeindruckende 90,8. Dies ist der höchste Wert aller Südtiroler Gemeinden. Zum Vergleich: Corvara hat einen Konzentrationsindex von 67,3 und Hafling von 54,5. In Welschnofen bedeutet dies, dass auf 100 ständig bewohnte Wohnungen 90,8 Zweitwohnungen kommen”, gibt die Bürgerliste Welschnofen.

Bemerkenswert sei auch die Herkunft der Eigentümer: 86 Prozent der Zweitwohnungen in Welschnofen befinden sich im Besitz von italienischen Staatsbürgern.

Diese Zahlen beleuchten die angespannte Wohnsituation in der Gemeinde, was in letzter Zeit zu lebhaften Diskussionen geführt hat. “Besonders für junge Familien wird es immer schwieriger, angemessenen Wohnraum zu finden”, bemängelt die Bürgerliste Welschnofen.

Die Bürgerliste Welschnofen kritisiert die Gemeindeverwaltung dafür, “keine restriktivere Wohnbaupolitik betrieben zu haben, die vor allem den einheimischen Wohnungssuchenden zugutekommen würde.” “Im Gemeinderat hat die Bürgerliste vorgeschlagen, für alle neuen Wohnbauprojekte eine 100-prozentige Konventionierung vorzusehen. Dieser Vorschlag wurde jedoch von der Gemeinderatsmehrheit abgelehnt”, heißt es weiter.

“Angesichts der alarmierenden Zahlen fordern wir von der Gemeindeverwaltung einen konsequenten Stopp neuer Zweitwohnungen. Das erträgliche Maß ist längst überschritten. Dies gilt auch für die in Planung befindlichen neuen Wohneinheiten der Kohler GmbH”, so die Bürgerliste.