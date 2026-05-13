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Während der Arbeiten wird der Verkehr einspurig geführt

Rentscher Straße wird sicherer gemacht

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 17:18 Uhr
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Von: mk

Bozen – Am heutigen Mittwoch wurde in der Rentscher Straße im Abschnitt zwischen den Hausnummern 4 und 38 mit der Sicherung des Bürgersteigs begonnen.

Im Zuge der Arbeiten, die vom Ressort für öffentliche Arbeiten in Auftrag gegeben wurden und vom städtischen Infrastrukturamt durchgeführt werden, wird auf der bestehenden Mauer ein neues Stahlgeländer angebracht, der die Rentscher Straße für alle sicherer machen und insbesondere die Fußgängerinnen und Fußgänger besser schützen soll.

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Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich rund 30 Tage. Während der Arbeiten bleibt eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird wechselweise durch den Baustellenabschnitt geführt und durch eine Ampelanlage geregelt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 65.000 Euro zuzüglich der Sicherheitskosten.

Bezirk: Bozen

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