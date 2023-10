Renzler: „Beiträge für Wohnungsnebenkosten erhöht“

Bozen – Die Landesregierung hat am 10. Oktober 2023 die Beiträge für Anspruchsberechtige der Sozialleistung „Wohnungsnebenkosten“ um rund 30% aufgestockt. „Diese Maßnahme war längst überfällig und konnte auf Druck der SVP-ArbeitnehmerInnen jetzt endlich spürbar erhöht werden“, berichtet der Landtagskandidat Helmuth Renzler.

Während die Inflation in der letzten Zeit in die Höhe gesprungen ist, sind die Löhne für die Arbeitnehmer bisher nahezu unverändert geblieben. Gleichzeitig klettern auch die Kosten rund um das Wohnen weiter in die Höhe. Die Folge ist, dass immer mehr Südtiroler mit ihrem Gehalt nicht mehr alle Spesen decken können, Tendenz stark steigend.

„Aufgrund der steigenden Inflation haben wir die Landesregierung letzthin des Öfteren aufgefordert, den besonders bedürftigen Menschen in unserem Land mehr unter die Arme zu greifen. Deshalb ist der jetzige Beschluss der Landesregierung, der für einen Teil der Bevölkerung eine spürbare Erhöhung der Beiträge für Strom und Heizung vorsieht, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung“, betont Renzler.

Die Löhne müssen unbedingt steigen

Immer mehr Angestellte kommen mit ihrem Gehalt nicht bis ans Monatsende und können infolgedessen auch nicht mehr die Rechnungen fürs Wohnen begleichen. Ein erster Schritt ist, diesen Menschen mit verschiedenen Fördermaßnahmen unter die Arme zu greifen. Aber um das Problem mittel- bis langfristig zu lösen, muss man es an der Wurzel angehen und die Löhne erhöhen.

„Es muss endlich auch an der Lohnspirale gedreht werden. Die Verantwortlichen dürfen sich nicht mehr mit fadenscheinigen Begründungen herausreden und unter anderem die Verhandlungen zu den Landeszusatzverträgen blockieren, sondern müssen alles in ihrer Macht stehende unternehmen, damit die Löhne ihrer Angestellten einen spürbaren Sprung nach oben machen“, fordert deshalb der SVP- Arbeitnehmervertreter Helmuth Renzler.