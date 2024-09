Rittner Seilbahn: Auch Freiheitliche für Vorzugsspur für Einheimische

Von: mk

Bozen – Die Rittner Seilbahn ist nicht nur bei Touristen beliebt, sondern auch bei den Einheimischen, die sie für Tagesausflüge, aber auch zum Pendeln für Arbeitszwecke und Schulbesuche hinunter nach Bozen oder hinauf nach Oberbozen und vielfach auch weiter nach Klobenstein benutzen.

Speziell in der Hochsaison im Sommer, bilden sich regelmäßig lange Schlangen an Menschen Mengen bei der Rittner Seilbahn in Bozen aber auch in Oberbozen. Somit erreichen viele Arbeitnehmer, aber auch Schüler nicht rechtzeitig ihren Arbeitsplatz sowie die Schule.

Der freiheitliche Bezirk „Bozen Stadt & Land“ spricht sich für eine Vorzugsspur für Pendler und Schüler aus. „Sollten die angeblichen technischen Probleme, die die Südtiroler Transportstrukturen AG ins Feld führt, zu groß sein, dann würden wir Vorschlagen, dass die Gästekarte eine gewisse Zeit in der Früh und am Abend keine Gültigkeit haben sollte“, erklären die Freiheitlichen.

Somit würden ihrer Ansicht auch weniger Touristen in der Hauptverkehrszeit die Seilbahn benutzen, was zur Lösung des Problems beitragen könnte.