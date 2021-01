Rot, gelb oder orange: “Maßnahmen ändern sich nicht”

Bozen – Am Freitag mussten sich viele erst die Augen reiben: Südtirol wird von Rom auf die Stufe “orange” zurückgestuft. Ab Sonntag soll es in Italien nämlich keine roten Regionen mehr geben. Erst am Tag zuvor wurde Südtirol von der EU als Hochrisikozone ausgewiesen. Große Verwirrung über das Farbenspiel war die Folge.

Heute erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa, dass in Südtirol trotzdem die Maßnahmen der erst verabschiedeten Verordnung in Kraft bleiben sollen. Es ändert sich im Grunde also nichts. Bars und Restaurants schließen ab Sonntag, zudem setzt die Landesregierung auf eine verbreitete Nutzung der FFP2-Masken. Handel und auch die Schulen bleiben bekanntlich geöffnet. In der Nacht gelten weiterhin die Ausgangsbeschränkungen.

Dass sich nichts ändert, liege auch daran, dass die beschlossenen Maßnahmen für Südtirol den nationalen Vorgaben aus Rom entsprechen, die für eine orange Zone vorgesehen sind, so Kompatscher.