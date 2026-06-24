Rubio trifft bei Reise in Golfregion Präsidenten der Emirate

Von: APA/AFP

US-Außenminister Marco Rubio hat zum Auftakt einer Golfreise den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, getroffen. Das Gespräch erfolgte am Mittwoch zum Auftakt eines mehrtägigen Aufenthalts von Rubio in der Golfregion. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges. Der US-Außenminister wollte nach Regierungsangaben mit den Golfstaaten über die geplante Vereinbarung sprechen.

Rubio wollte noch am Mittwoch nach Kuwait weiterreisen und anschließend in Bahrain ankommen. Dort nimmt er am Donnerstag an einem Treffen des Golf-Kooperationsrats teil. Am Dienstag hatte Rubio nach seiner Ankunft in Abu Dhabi bereits erklärt, die USA würden Durchfahrtsgebühren für die Straße von Hormuz nicht akzeptieren.

Rubios Reise gilt als Geste der Solidarität mit den drei Golfstaaten, die Teheran während des Iran-Kriegs besonders heftig unter Beschuss genommen hatte. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden nach Angaben aus dem Umfeld der Gespräche mit mehr als 2.800 iranischen Raketen und Drohnen angegriffen – mehr als jedes andere Land der Region. Auch Kuwait und Bahrain wurden gemessen an ihrer Größe schwer getroffen.

Golfstaaten in Sorge

Der US-Außenminister ist der erste hochrangige Regierungsvertreter aus Washington, der seit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran in der vergangenen Woche in die Golfregion reist. Das angestrebte Abkommen mit dem Iran soll eine dauerhafte Beendigung des Iran-Kriegs ermöglichen, geht aber nicht auf das iranische Raketenprogramm und die von Teheran unterstützten Gruppen etwa im Libanon oder im Irak ein. Beides betrachten die Golfstaaten seit Jahren mit Sorge.

Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten während des Kriegs ihr Bündnis mit den USA bekräftigt und wiederholt erklärt, das Problem des iranischen Raketenprogramms und der von Teheran unterstützten Gruppen müsse angegangen werden.