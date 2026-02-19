Aktuelle Seite: Home > Politik > Rubio trifft Netanyahu Ende kommender Woche in Israel
US-Außenminister wird in Israel erwartet

Rubio trifft Netanyahu Ende kommender Woche in Israel

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 01:01 Uhr
US-Außenminister wird in Israel erwartet
APA/APA/AFP/ALEX BRANDON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Außenminister Marco Rubio will sich US-Regierungskreisen zufolge Ende kommender Woche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu Gesprächen treffen. Dafür wolle Rubio am 28. Februar nach Israel reisen, teilte ein ranghoher Beamter seines Hauses mit. Konkrete Details zu den geplanten Gesprächsinhalten wurden zunächst nicht genannt. Derzeit verhandeln die USA mit dem Iran unter anderem über dessen Atomprogramm, bisher ohne greifbare Fortschritte.

Teheran dämpfte die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aus US-Regierungskreisen hieß es, dass Fortschritte erzielt worden seien, es aber noch viele Details zu klären gebe. Von einem ranghohen Regierungsbeamten hieß es, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit “detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären”.

Erst vergangene Woche hatte sich Netanyahu mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Dabei habe der Republikaner darauf “bestanden”, dass die Verhandlungen mit Teheran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal möglich sei, teilte Trump danach mit.

Israel warnt hingegen seit langem vor einem Abkommen mit dem Iran, das sich nur auf das Atomprogramm der Islamischen Republik beschränkt. Der jüdische Staat fordert, dass der Erzfeind auch das Arsenal ballistischer Raketen und die Unterstützung seiner Verbündeten in der Region herunterfährt.

