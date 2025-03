Rück- mit Ausblick: Pro Eppan zieht Bilanz über Amtsperiode

Von: mk

Eppan – Gestern fand im Lanserhaus von St. Michael (Eppan) traditionsgemäß zum Abschluss der Amtsperiode das Informationsevent „Pro Eppan zieht Bilanz“ statt.

Eröffnet wurde der Abend von Greta Klotz, Bürgermeisterkandidatin und Listenführende für Pro Eppan Appiano bei den Gemeinderatswahlen 2025: „Bei den Gemeinderatswahlen 2020 sind wir von zwei auf fünf Sitze gewachsen – ein klarer Wunsch nach einer Alternative zum Regierungs-Trio Bürgerliste-SVP-Cleva. Damit standen wir fünf einer Mehrheit von 22 gegenüber, was nicht einfach war. Wir haben es trotzdem geschafft Themen weiterzubringen, die von den anderen vernachlässigt wurden. Diesen Erfolg bestätigen uns die anderen Parteien, indem sie jetzt Themen aufgreifen, die uns seit zehn Jahren am Herzen liegen. Das macht mich stolz und zeigt, dass wir sehr gute Politik machen und vorausschauend handeln.“

Den Blick auf die Arbeit in den Kommissionen der Gemeinde lenkte Gemeinderat Felix von Wohlgemuth: „Wir haben in verschiedensten Kommissionen Einiges vorangebracht, z.B. in jener zum Ex-Mercanti- bzw. Rastwiesen-Areal, wo durch uns der Bürgerbeteiligungsprozess gestartet wurde. Die Kommissionen bieten die Möglichkeit, mit den Gemeinderats-Kolleginnen und -Kollegen direkter und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Bedauerlicherweise wurden bestimmte Kommissionen fast gar nicht einberufen. Entweder aufgrund mangelnden Interesses oder weil eine solche Zusammenarbeit nicht erwünscht ist.“

„Eines unserer zentralen Anliegen ist es, den Gemeinderat als zentralen Ort der politischen Diskussion zu stärken: Wir haben mehr als 20 Beschlüsse und mehr als doppelt so viele Anfragen eingebracht“, rechnet Gemeinderätin Kathrin Werth vor. „Mehr als ein Viertel der Beschlüsse wurde angenommen“, ergänzt Gemeinderat Andreas Pertoll und fügt an: „Unser aktuellster Erfolg ist eine Untersuchung der öffentlichen Gebäude und Schulen in Eppan auf gefährliche PCB-Chemikalien – und das als erste Gemeinde in ganz Südtirol.“

Gemeinderätin Julia Psenner schloss mit dem Ausblick an: „Unsere Werte sind seit zehn und bleiben auch in den nächsten fünf Jahren beständig: Pro Eppan Appiano steht für transparente, kompetente, nachhaltige und gemeinwohlorientierte Politik. Unser gemeinsamer Einsatz für diese Werte zeigt sich nicht zuletzt darin, dass wir als einzige Fraktion im Gemeinderat auch nach 5 Jahren ohne Abgänge und als geschlossenes Team dastehen.“

„Was seit letzter Woche kein Geheimnis mehr ist, ist unser vielfältiges und kompetentes Team aus 14 Kandidatinnen und Kandidaten“, zwinkert Klotz. Mit ihr auf der Liste stehen: Felix von Wohlgemuth, Kathrin Werth, Andreas Pertoll, Julia Psenner, Luca Bertolini, Karin Kompatscher, Alex Guglielmo, Anna Palmann, Franz Kerschbaumer, Simon Lemayr, Claudia Strada, Mirko Maccani und last but not least Michael von Troyer. „Mit diesem Team wollen wir wieder ein starkes Ergebnis einfahren und stehen bereit für Regierungsverantwortung“, stellt Klotz klar.

„Die Karten in Eppan wurden neu gemischt: das betrifft nicht nur die Position des Bürgermeisters, durch das Ausscheiden von Wilfried Trettl, sondern auch z.B. die Vertretung der italienischsprachigen Bürger:innen von Eppan. Pro Eppan Appiano ist die einzige interethnische Liste, die wirklich alle Eppaner:innen ohne Unterscheidungen und Trennungen vertritt. Genau das ist es, was uns antreibt, gemeinsam Politik zu machen“, schließt Luca Bertolini.