Rückflug von 151 Österreichern aus dem Oman gelandet

Krisensitzung unter der Leitung von Außenministerin Meinl-Reisinger

Mittwoch, 04. März 2026 | 22:02 Uhr
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion ist am Mittwochabend aus Omans Hauptstadt Maskat in Wien-Schwechat gelandet. Insgesamt waren nach Angaben des Außenministeriums 151 Personen an Bord der Chartermaschine. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing die Fluggäste.

Der Airbus A320 des ägyptischen Flugunternehmens Sky Vision Airlines war am Nachmittag mit mehreren Stunden Verspätung vom Flughafen Maskat gestartet und hatte eine Zwischenlandung in Kairo eingelegt.

