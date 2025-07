Russland hält an seinen Zielen in der Ukraine fest

Von: APA/Reuters

Russland hält seinem Präsidenten Wladimir Putin zufolge an seinen Zielen in der Ukraine fest, ist aber weiter an einer Verhandlungslösung interessiert. Das habe Putin in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump unterstrichen, sagte Putins Berater Juri Uschakow nach dem Gespräch vor der Presse. Russland sei bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, habe Putin erklärt. Die Führung in Moskau konzentriere sich weiterhin darauf, die “Grundursachen” des Konflikts zu beseitigen.

Putin und Trump hätten fast eine Stunde lang miteinander telefoniert, sagte Uschakow weiter. Sie hätten auch über den Iran und den Nahen Osten gesprochen. Die beiden Präsidenten hätten einander versichert, dass sie weiterhin miteinander im Gespräch bleiben wollten. Eine konkrete Debatte über ein persönliches Treffen habe es aber nicht gegeben.

Unterdessen wird auch ein Telefonat zwischen Trump und Selenskyj vorbereitet, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr. Es könnte demnach am Freitag stattfinden, dies hänge jedoch von den Terminplänen beider Präsidenten ab.