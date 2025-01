Russland meldet Einnahme zweier Ortschaften in Ukraine

Von: APA/Reuters/Ukrinform

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau zwei weitere Ortschaften im Osten der Ukraine eingenommen. Die Dörfer Schewtschenko und Nowojehoriwka seien unter Kontrolle gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Infolge eines ukrainischen Raketenangriffs sind nach russischen Angaben im besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Cherson mindestens zwei Menschen getötet worden.

Gut zwei Dutzend Personen seien zudem bei dem Angriff auf den Ort Bechtery in Cherson verletzt worden, teilten die Besatzungsbehörden mit. Zwei Raketeneinschläge hätten ein Schulgebäude beschädigt. Die eingesetzten Raketen sollen mit Streubombensprengköpfen ausgestattet gewesen sein. Derartige Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Ort befindet sich gut 30 Kilometer südlich der russisch-ukrainischen Frontlinie.

Die Ukraine wehrt sich seit fast drei Jahren gegen eine russische Invasion. Teile des Gebiets Cherson stehen seitdem unter russischer Kontrolle. Seit dem Rückzug der russischen Armee aus der Gebietshauptstadt Cherson im November 2022 trennt der Fluss Dnipro die Kriegsparteien in dieser Region.

Schewtschenko und Nowojehoriwka im Donbass

Schewtschenko liegt südlich von Pokrowsk in der Region Donezk. Die Stadt ist mit ihrem Eisenbahnknoten strategisch wichtig für die ukrainische Armee. Nowojehoriwka liegt in der Nachbarregion Luhansk. Die beiden Regionen bilden den industriell geprägten Donbass, wo bereits 2014 Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und pro-russischen Separatisten begannen. Die russischen Truppen, die im Februar 2022 ihre großangelegte Invasion der Ukraine begonnen haben, gewinnen an der Ostfront seit geraumer Zeit stetig an Boden.

Die Ukraine hat in der Nacht auf Montag nach eigenen Angaben 93 von 141 aus Russland gestartete Drohnen unschädlich gemacht. Etwa die Hälfte der Flugkörper wurde demnach abgeschossen, die andere durch Störsender am Erreichen ihrer Ziele gehindert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Russland seinerseits schoss nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 31 ukrainische Drohnen über seinem Territorium ab. Die Angriffe seien größtenteils gegen Industrieunternehmen gerichtet gewesen, erklärte das russische Verteidigungsministerium.