Russland meldet Eroberung wichtiger Gebiete in der Ukraine

Von: APA/Reuters/dpa

Russland hat nach eigenen Angaben Dörfer in zwei wichtigen Gebieten an der Front in der Ostukraine erobert. Russische Soldaten hätten die Dörfer Wesely Gai südlich von Kurachowe und Puschkin südlich von Pokrowsk eingenommen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag. Die ukrainische Streitkräftegruppe Chortyzja meldete im Onlinedienst Telegram “zermürbende Zusammenstöße” in und um Kurachowe sowie weiter nördlich in der umkämpften Stadt Tschassiw Jar.

Zudem habe das russische Militär vier vom Westen an die Ukraine gelieferte Patriot-Luftabwehrsysteme zerstört, teilte das Verteidigungsministerium des Weiteren mit. Russland rückt in der Region Donezk seit Monaten vor, die Armee hatte ihren Vormarsch zuletzt noch beschleunigt. Im November haben Moskaus Streitkräfte einer Analyse von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien durch die Nachrichtenagentur AFP zufolge mehr Boden gutgemacht als in irgendeinem anderen Monat seit März 2022.

Ukraine wehrte in der Nacht russischen Drohnenangriff weitgehend ab

Die Ukraine hat in der Nacht auf Sonntag eigenen Angaben zufolge erneut einen russischen Drohnenangriff weitgehend abgewehrt. Die Luftabwehr habe 56 von 108 russischen Drohnen zerstört, teilte das ukrainische Militär mit. Weitere 49 Drohnen seien vom Radar verschwunden und vermutlich von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Allerdings hätten Trümmer zerstörter Drohnen eine nicht näher bezeichnete Infrastruktureinrichtung sowie Wohngebäude und Häuser beschädigt.

Mutmaßlich ukrainische Drohnenangriffe auf Tschetschenien

In Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, schlugen unterdessen in der Früh mehrere – mutmaßlich ukrainische – Drohnen ein. Nach Angaben der oppositionellen Telegramkanäle NIYSO und Ostoroschno Nowosti waren ein Armeecamp und ein Stützpunkt der Polizei-Spezialeinheit OMON Ziel der Angriffe. Auf Videos ist der Moment des Einschlags zu sehen. Später bestätigte Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow den Einschlag.

Seinen Angaben nach erreichte nur eine der drei Drohnen ihr Ziel. Schäden und Opfer gab es angeblich nicht. “Jeden Versuch, Ziele bei uns zu attackieren, werden wir mit genaueren und härteren Vergeltungsschlägen beantworten”, schrieb er auf seinem Telegramkanal. Als Reaktion habe er bereits die Koordinaten ukrainischer Soldaten bei Charkiw an die russische Luftwaffe übergeben, die daraufhin mit einem Raketenangriff 200 Ukrainer getötet habe, behauptete er. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.

Seit Monatsbeginn ist es bereits der dritte mutmaßlich ukrainische Angriff auf Tschetschenien. Vor wenigen Tagen waren bei einer ähnlichen Attacke auf eine Kaserne mehrere Soldaten verletzt worden. Kadyrow hatte auch damals Vergeltung angekündigt. Der tschetschenische Machthaber gilt als treuer Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin und als Hardliner im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Teilrepublik hat verhältnismäßig viele Soldaten in das Nachbarland geschickt.