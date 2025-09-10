Russland startet neue Drohnenangriffe – auch Polen betroffen

Von: APA/dpa/Reuters

Das russische Militär hat in der Nacht auf Mittwoch neue Angriffe mit Kampfdrohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor einer großen Anzahl feindlicher Drohnen im Zentrum und dem Nordostteil des Landes. Russische Drohnen seien auch in den Luftraum Polens eingedrungen und bedrohten die Stadt Zamość, warnte die Luftwaffe. Polen schickte nach Angaben seiner Armee Flugzeuge zum Schutz des Luftraums in die Luft.

“Polnische und verbündete Flugzeuge sind in unserem Luftraum im Einsatz, während bodengestützte Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden”, teilte das polnische Einsatzkommando in einem Beitrag auf X mit. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden. krainische Medien berichteten, dass mindestens eine Drohne in Richtung der westpolnischen Stadt Rzeszów flog.

Luftalarm im Großteil der Ukraine

In der Hauptstadt Kiew war Abwehrfeuer der Flugabwehr zu hören. Einzelne Drohnen waren den Angaben nach bereits in die Westukraine mit Kurs auf die Stadt Luzk geflogen. In einem Großteil der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Ukrainische Militärbeobachter erwarteten zudem den Einsatz von luft- und seegestützten Marschflugkörpern. Unbestätigten Informationen zufolge waren Bomber der strategischen Luftwaffe und mit Raketen ausgestattete Schiffe der Schwarzmeerflotte für den Einsatz vorbereitet worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion und drängt verbündete westliche Staaten immer wieder zu einer Stärkung ihrer Flugabwehr. Bei einem russischen Angriff am Dienstag starben nach Behördenangaben aus Kiew mehr als 20 Zivilisten im Osten der Ukraine. Die Menschen hätten gerade auf die Auszahlung ihrer Pension gewartet, als die gelenkte Fliegerbombe eingeschlagen sei, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.