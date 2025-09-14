Aktuelle Seite: Home > Sport > Südtirol-Palermo: Auswärtsfans aus Sizilien ausgeschlossen
Aus Sicherheitsgründen

Südtirol-Palermo: Auswärtsfans aus Sizilien ausgeschlossen

Sonntag, 14. September 2025 | 10:12 Uhr
FCS gegen Palermo
FC Südtirol - Foto Bordoni
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Palermo – Für das heutige Serie-B-Spiel zwischen dem FC Südtirol und Palermo (Anpfiff 17.15 Uhr im Drusus-Stadion) haben das Regierungskommissariat sowie der Quästor der Provinz Bozen ein striktes Verbot ausgesprochen: Alle Palermo-Fans mit Wohnsitz in Sizilien dürfen nicht anreisen.

Die Entscheidung wurde weniger als 48 Stunden vor Spielbeginn bekanntgegeben und sorgt für massive Kritik. Zahlreiche Anhänger hatten bereits Flug- und Eintrittskarten gekauft oder waren schon nach Südtirol gereist. Über die Plattform Vivaticket wurden die Rückerstattungen eingeleitet. Begründet wurde der Schritt mit „Sicherheitsgründen“: Laut den Behörden bestand die Gefahr von Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Fangruppen der Curva Nord und Curva Sud von Palermo. Diese stehen historisch im Konflikt zueinander.

Hintergrund ist laut Alto Adige eine gewaltsame Auseinandersetzung im April in Palermo, bei der rivalisierende Ultras mit Messern und Schlagwerkzeugen aufeinander losgingen. Zwei Personen wurden verletzt, damals folgte ein Auswärtsverbot in Cesena. Nun warnte das Komitee für strategische Sicherheitsanalysen erneut vor möglichen Vergeltungsaktionen.

Die Maßnahme hat heftige Reaktionen ausgelöst. Politiker wie die Abgeordnete Carolina Varchi (FdI) und Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla sprachen von einer „diskriminierenden“ und „ungerechtfertigten“ Entscheidung. Auch der Club Palermo kritisierte den Ausschluss seiner Anhänger als „unvereinbar mit den Grundsätzen des Sports“.

Am Drusus-Stadion werden dennoch mehrere Hundert Palermo-Fans aus anderen Regionen Italiens erwartet. Die Sicherheitskräfte haben ihre Präsenz rund um die Partie deutlich verstärkt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
65
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
37
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Tatverdächtiger nach Attentat auf Kirk festgenommen
Kommentare
25
Tatverdächtiger nach Attentat auf Kirk festgenommen
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
23
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
21
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 