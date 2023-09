Russland versucht, Kampfflieger mit Reifen zu „tarnen“

Moskau/Kiew – Während sich Russland im Angriffskrieg auf sein Nachbarland mit altem Sowjetmaterial, Korruption, schlechter Truppenmoral und teilweise dilettantischer Kriegsführung herumschlagen muss, glänzt die Ukraine mit Erfindungsgeist und Innovation: Jüngstes Beispiel sind sogenannte Pappdrohnen.

Aus Karton und Gummibändern gefertigte Leichtgewichtsdrohnen hatte Kiew einem Medienbericht zufolge im Frühjahr von einer australischen Firma erhalten. Der Flugkörper ist unter dem Kürzel PPDS (Precision Payload Delivery Service) bekannt.

Die Einwegrohne war laut Hersteller ursprünglich für die Lieferung von Versorgungsgütern und Ausrüstung in Gebieten geplant, die mit herkömmlichen Logistiksystemen nicht erreichbar sind. In der Ukraine wurden die Drohnen unter anderem auch zur Abwehr feindlicher Flugzeuge per Kamikaze-Flug eingesetzt.

In den vergangenen Tagen flogen ukrainische Drohnen mehrfach erfolgreich Angriffe auf Ziele in Russland, selbst in großer Entfernung von der Grenze.

Solche Lowcost-Drohnen sind für die Russen deshalb sehr gefährlich, weil Material wie Papier oder Aluminium keine Radarsignatur hat und auf dem klassischen Radar so gut wie unsichtbar ist. Die Taktik wurde bereits im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Neu ist nun allerdings die Massenproduktion der Drohnen. Die Produktion lässt sich außerdem extrem dezentralisieren und je nach Bedarf in Keller oder Hobbyräume verlegen, die auf der Karte nicht aufscheinen.

Um sich vor ukrainischen Drohnenangriffen besser zu schützen, hat das russische Heer nun zu fragwürdigen Mitteln gegriffen.

Russians began to cover TU-95 strategic bombers with car tires to protect them from UAV raids 😂😂😂😂😂 P.S. Thanks to @Tatarigami_UA pic.twitter.com/Hahvxhuq6E — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 3, 2023

So wurde ein in der Sowjetunion entwickelter Langstreckenbomber des Typs Tupolew Tu-95 zu Tarnung mit Autoreifen bedeckt. Der erwünschte Effekt ist allerdings gleich null. Das Flugzeug ist für die Ukrainer aus der Luft leicht identifizierbar.

In der Vergangenheit hat Russland selbst immer wieder auf Drohnen – unter anderem aus dem Iran – zurückgegriffen und auch zivile Ziele in der Ukraine attackiert. Nun bekommt Kreml-Despot Wladimir Putin seine eigene bittere Medizin verabreicht.