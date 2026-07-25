Russland will 30.000 nordkoreanische Soldaten rekrutieren

Von: APA/Reuters

Russland will nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 30.000 Soldaten aus Nordkorea rekrutieren. Bereits seit Juni bereite sich Russland darauf vor, nordkoreanische Militärangehörige in der Region Woronesch einzusetzen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Samstag. Zudem werde Nordkorea Russland mit neuen Startanlagen für ballistische Raketen ausstatten.

Dies gehöre zu den Kriegsplanungen Moskaus für den bevorstehenden Herbst. Nach den ukrainischen Geheimdiensterkenntnissen, auf die sich Selenskyj in seinem Video berief, hege Kremlchef Wladimir Putin weiterhin keine Friedensabsichten.

Die geplante Unterstützung Moskaus aus Nordkorea stufte Selenskyj als Bedrohung vor allem für Asien ein. “Russland hilft Nordkorea dabei, den Krieg zu erlernen, verbessert dessen Waffen und verschafft dem Land Erfahrungen im realen Einsatz von Waffen”, sagte Selenskyj. “All dies stellt eine Bedrohung für jeden in Asien dar, der sich in Reichweite nordkoreanischer Raketen befindet.”

Gegenseitiges Verteidigungsabkommen zwischen Russland und Nordkorea

Im Rahmen eines gegenseitigen Verteidigungsabkommens zwischen den beiden Ländern entsandte Nordkorea im Jahr 2024 rund 14.000 Soldaten, um an der Seite Russlands in der Region Kursk zu kämpfen, nachdem die Ukraine einen groß angelegten Einmarsch in dieses Gebiet unternommen hatte. Dabei kamen nach unbestätigten Schätzungen mindestens 2.000 Nordkoreaner ums Leben.

Moskau und Pjöngjang verbindet ein Vertrag über strategische Partnerschaft. Die Außenminister beider Länder bekräftigten die enge Partnerschaft ihrer Länder erst vor wenigen Tagen.