Sabine Giunta will in die Fußstapfen von Riccardo Dello Sbarba treten

Bozen – Bei den kommenden Landtagswahlen im Herbst verlieren die Südtiroler Grünen ein bekanntes Gesicht. Riccardo dello Sbarba wird nicht mehr antreten. Am heutigen Donnerstag stellten die Grünen die zweite Spitzenkandidatin vor, die der italienischen Sprachgruppe angehört und somit den Stab der Stafette von Riccardo Dello Sbarba übernimmt.

Bei den Südtiroler Grünen stand bereits bei den letzten Wahlgängen jeweils ein Generationenwechsel an, so auch bei dieser Landtagswahl. Es handelt sich um die Schuldirektorin und Schulgewerkschafterin Sabine Giunta. „Ein überaus großer Gewinn für unsere Liste und sehr wichtig für das Erreichen unserer Wahlziele“, so die designierte erste Spitzenkandidatin Brigitte Foppa.

Giunta wird sich bei der Erstellung des Wahlprogramms insbesondere um den Bereich Schule und Bildung kümmern. Sie verweist auf ihre 26 Jahre an Erfahrung im Schulwesen, als Lehrerin an der deutschsprachigen Schule, als Gewerkschafterin der CGIL und als Direktorin an einer italienischsprachigen Schule.