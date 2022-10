Sand in Taufers: Gemeinde kann Cascade nicht mehr schultern

Sand in Taufers – Die Badelandschaft Cascade in Sand in Taufers hat bereits in der Vergangenheit die öffentliche Hand finanziell schwer belastet. Seitdem die Energiekosten massiv in die Höhe geschossen sind, scheint nun eine Weiterführung der Anlage unmöglich. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb beschlossen, den Betrieb vorerst bis Ende Dezember 2022 einzustellen.

Am 5.10.2022 hat die Gesellschafterversammlung der Sportcenter GmbH (Inhousegesellschaft der Gemeinde Sand in Taufers) definitiv beschlossen, den derzeitig bestehenden Konzessionsvertrag zwischen Gemeindeverwaltung und Sportcenter GmbH nicht mehr zu verlängern, sollten nicht innerhalb 31.10.2022 schriftliche und verbindliche Zusagen am Sitz der Gesellschaft aufliegen, aus denen hervorgeht, dass eine Weiterführung oder direkte Führung mit Beteiligung an den Führungskosten in entsprechender Höhe von Seiten Dritter gewährleistet wird. Am 12.10.2022 wurde die Belegschaft der Cascade über diese Entscheidung informiert.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei der Führung des Badebetriebes bestehen bereits schon seit elf Jahren. Die enormen finanziellen Belastungen in diesem Zeitraum haben nunmehr mit der ausufernden Steigerung der Energiekosten und den Personalproblemen in der Gastronomie ihren Höhepunkt erreicht.

Nach den vorgelegten Zahlen der Betriebsleitung zur Zwischenbilanz zum 31.08.2022 sowie der Vorschau zum Ende des Jahres 2022 war die Entscheidung, die Cascade vorerst zu schließen, unausweichlich. Seit Anfang des Jahres bemühte sich die Verwaltung mit der neuen Betriebsleitung weitere Einsparungen vorzunehmen.

„Seit mittlerweile zwei Jahren wurden, auch mit Mithilfe vom Landeshauptmann Arno Kompatscher, Verhandlungen mit den umliegenden Gemeinden und den Tourismusvereinen im Tauferer Ahrntal geführt, um eine gemeinsame Führung bzw. finanzielle Beteiligung für diese, für uns alle so wichtige übergemeindliche Infrastruktur, zu erreichen. Leider bisher ergebnislos“, erklärt Bürgermeister Josef Nöckler.

Allein schaffe die Gemeinde Sand in Taufers diese finanzielle Belastung nicht mehr. Es würden enorme Einsparungen auf allen Ebenen, Streichung von Beiträgen an die Vereine sowie weitere Erhöhungen von Gebühren und Steuern (u.a. Irpef-Zusatzsteuer) die Folge sein.

„Dies ist derzeit weder politisch durchsetzbar, noch können die Bürger und Familien in der derzeitigen schwierigen Situation nicht noch mehr belastet werden. Infolge dessen, ist die Betreibergesellschaft Sportcenter GmbH gezwungen, den Betrieb der Badestruktur Cascade vorerst mit Ende Dezember 2022 einzustellen“, so der Bürgermeister.

Die Gemeindeverwaltung ist auf jeden Fall bereit, die gesamte Struktur an eine interessierte private Vereinigung bzw. bei Interesse an den Tourismusverein Tauferer Ahrntal zu verpachten. Der bis heute im Haushalt eingeplante Führungskostenbeitrag soll dabei weiterhin helfen, den Betrieb zu führen und einen Teil der Betriebskosten abzudecken.