Sanierung der “Ada Negri”-Mittelschule im Frühling abgeschlossen

Von: Ivd

Bozen – Seit November 2022 wird die Mittelschule “Ada Negri” in der Bozner Drususstraße umgebaut. Nun ist das Ende der Arbeiten in Sicht, wie heute bei einem Lokalaugenschein festgestellt wurde. Landesrat Marco Galateo konnte sich vor Ort vom Baufortschritt überzeugen.

Im Frühling 2025 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein und die Schüler im Schuljahr 2025/2026 wieder in ihr ursprüngliches Schulgebäude zurückkehren. Derzeit sind sie in Containern untergebracht, die auf dem sogenannten “Drusetto”-Spielfeld in der Trieststraße errichtet wurden.

Am Lokalaugenschein nahmen, neben Galateo, auch der Bozner Vizebürgermeister Stephan Konder, die Schulstadträtin Johanna Ramoser und Bildungsdirektor Vincenzo Gullotta sowie Techniker der Gemeinde und der Landesverwaltung teil.

“Es ist wichtig für unsere Schüler, dass sie in Räumen unterrichtet werden, in denen sie sich auch wohl fühlen können, denn das fördert die Freude am Schulbesuch und am Lernen”, betonte Landesrat Galateo. “Ein Beispiel dafür ist die neue Turnhalle, die der Schule, aber auch den Bürgern, zur Verfügung stehen wird, da sie auch für außerschulische sportliche Aktivitäten genutzt werden kann.”

Die neu gestaltete Mittelschule wird über drei zusätzliche Klassenzimmer verfügen, wodurch die Gesamtzahl der Unterrichtsräume von 13 auf 16 steigt. Die Schule wird energetisch saniert, erhält eine moderne Turnhalle, die Küche wird erweitert und eine Mensa mit 180 Plätzen eingerichtet. Zudem sieht das Projekt das Einrichten von Multifunktionsräumen vor.

Vizebürgermeister Stephan Konder hat bei der Pressekonferenz den Fortlauf der Arbeiten, die auch die Anpassung an die aktuellen Bestimmungen umfassen, beschrieben. “Die komplette Neugestaltung der Turnhalle wurde vorgenommen, um dem Bedürfnis der Stadt nach weiteren Räumen für sportliche Aktivitäten gerecht zu werden”, betonte Konder. Die Turnhalle umfasse eine Fläche von 1782 Quadratmetern und zu den fix vorhandenen Tribünen werden auch flexibel erweiterbare Sitzplätze installiert, wodurch die Gesamtzahl der Plätze auf 489 steigt.

Schulstadträtin Johanna Ramoser berichtete, dass die Anzahl der eingeschriebenen Schüler in den vergangenen Jahren von 230 im Schuljahr 2019/2020 auf 293 im aktuellen Schuljahr gestiegen sei. “Es geht also nicht nur darum, das Gebäude moderner und energieeffizienter zu machen, sondern auch dem gewachsenen Raumbedarf Rechnung zu tragen”, erklärte die Stadträtin.

Die Gesamtkosten der Arbeiten, inklusive Einrichtung, belaufen sich auf etwa 35 Millionen Euro.