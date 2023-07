Sanität: STF beklagt “problematisch lange Wartezeiten” in Sterzing

Sterzing – Die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit beklagt die langen Wartezeiten im öffentlichen Sanitätsbetrieb. Die Wipptaler Bürger sowie ganz Südtirol seien zunehmend besorgt über die langen Wartezeiten in der medizinischen Versorgung. “Sowohl Facharzt-Visiten als auch Eingriffe und Operationen erfordern oft Geduld und Ausdauer. Dabei sind kurze Wartezeiten besonders wichtig für Patienten in bestimmten Lebenssituationen”, so der stellvertretende Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit im Wipptal, Jonas Gasser.

Es sei bedauerlich, dass sich in Südtirol eine Zwei-Klassen-Medizin zu etablieren scheint. “Wer über die finanziellen Mittel verfügt, kann sich eine Privatvisite leisten, die jedoch je nach Leistung und Arzt zwischen 70 und 200 Euro kosten kann. Diese Möglichkeit steht jedoch nicht allen Menschen offen, was zu eklatanter Ungleichbehandlung und einem finanziell gewichteten Zugang bei der ärztlichen Versorgung führt”, so Gasser.

“Diese Situation ist das Resultat einer lang andauernden Sparpolitik im Gesundheitswesen, die von einer unfähigen Verwaltung betrieben wurde. Es ist an der Zeit, dieser untragbaren Entwicklung entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass jeder Mensch eine angemessene, kostenlose und zeitnahe medizinische Versorgung erhält. Die Bürger haben ein Recht auf Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung. Es darf nicht sein, dass finanzielle Möglichkeiten über den Zugang zu lebenswichtigen medizinischen Leistungen entscheiden. Wir fordern die Regierung auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Zwei-Klassen-Medizin zu beenden”, so Jonas Gasser.

Er führt einige der Wartezeiten im Krankenhaus Sterzing an (Quelle: Quelle: https://home.sabes.it/de/7070.asp)

281 Tage Dermatologische Visite

265 Tage Elektromyographie

244 Tage Fundusuntersuchung

162 Tage Hals-Nasen-Ohren Visite, Audiometrie

125 Tage Physiatrische Visite

118 Tage Augenvisite

104 Tage Tage Neurologische Visite

84 Tage Koloskopie Sigmoidoskopie mit flexiblem Endoskop

63 Tage Orthopädische Visite

36 Tage Venöse gefäßchirurgische Visite

35 Tage Gastroskopie

20 Tage Rheumatologische Visite

12 Tage Echographie Geburtshilfe/Gynäkologie

12 Tage Chirurgische Visite

8 Tage Gynäkologische Visite, Schwangerschafts Visite

1 Tag Elektrokardiogramm

Für eine Reihe weiterer Visiten seien keine Wartezeiten verfügbar.