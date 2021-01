Sanitätsbetrieb bremst Achammer

Bozen – Landesrat Philipp Achammer hat in den vergangenen Tagen Massentests für 25.000 Oberschüler vorgeschlagen. Doch der Sanitätsbetrieb bremst, wie der Corriere dell’Alto Adige berichtet.

Der Grund dafür: Es gebe nicht genügend Personal, das die Tests durchführen könnte. In den kommenden Tagen soll hingegen Lehrpersonen und Mitarbeitern an Schulen die Möglichkeit geboten werden, sich in Apotheken einem Test zu unterziehen.

In den kommenden Tagen soll es zu einer Aussprache zwischen Vertretern der Schulämter und des Südtiroler Sanitätsbetriebes kommen.