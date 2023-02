“Saubere Anreise”

Innichen – Bequem, umweltfreundlich und staufrei von Rom, Verona oder Rovereto zum Wintersport nach Südtirol fahren – das geht ab 17. Februar mit dem “Treno della neve”. Trenitalia bietet den “Schnee”-Intercity freitags und samstags bis 8. April an.

“Damit können Urlaubsgäste und Ausflügler komplett aufs eigene Auto verzichten und umweltschonend anreisen”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Gerade im Tourismus sei es wichtig, noch mehr auf Erreichbarkeit mit Bus und Bahn zu setzen, unterstreicht Alfreider.

Eine Umfrage des Wirtschaftsdienstleisters IDM von 2022 ergab zum Beispiel, dass die Hälfte der insgesamt 4750 befragten Personen sich vorstellen kann, die Reise künftig mit einem nachhaltigeren Verkehrsmittel anzutreten. “Genau hier müssen wir ansetzen und in grenzüberschreitender Zusammenarbeit noch mehr Angebote für eine umweltschonende Anreise, aber auch für saubere Mobilität während des Urlaubs schaffen”, betont Alfreider.

Der “Schneezug” fährt freitags und samstags am Bahnhof Roma Termini um 22.05 Uhr ab und hält in Südtirol in Bozen, Brixen, Franzensfeste, Bruneck und Toblach und ist schließlich um 8.30 Uhr in Innichen. Samstags und sonntags fährt der Zug in die umgekehrte Richtung, mit Abfahrt um 19.18 Uhr in Innichen und Ankunft um 6.06 Uhr in Rom.

Landesrat Alfreider bedankt sich bei Trenitalia für die Aktivierung des Intercitys und für die Zusammenarbeit beim Schaffen von attraktiven umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten für die Fahrgäste.