Schläger in Brixen: Nun kommt das Thema in den Landtag

Brixen – In Brixen ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Schlägereien gekommen. Nachdem ein Video einer Prügelattacke in der Silvesternacht veröffentlicht wurde, taucht nun erneut ein Video vom vergangenen September auf, in dem zu sehen ist, wie eine Gruppe von mehreren jungen Männern Bürger am Busbahnhof verprügelt.

Stefan Unterberger, Gemeinderat der Süd-Tiroler Freiheit in Brixen, hat bereits im April 2019 auf das vermeintliche „Sicherheitsproblem“ in der Bischofsstadt aufmerksam gemacht und verstärkte Kontrollen gefordert. Passiert sei jedoch nichts, wie es in einer Pressemitteilung der Süd-Tiroler Freiheit. Nun bringen die Landtagsabgeordneten der Bewegung das Thema in den Landtag.

Konkret geht es um eine Landtagsanfrage, in der die Abgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit einige Fragen beantwortet haben wollen – unter anderem welche und wie viele Straftaten die Beteiligten der Schlägergruppe bereits vor dem Vorfall am Busbahnhof begangen haben, welche Konsequenzen die Schläger aufgrund des Vorfalles zu erwarten haben und was man gedenkt zu unternehmen, um das Problem mit der Schlägergruppe – die bereits polizeibekannt sein soll – zu lösen.