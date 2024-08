Schockierender Verdacht: Handelt Putin mit Organen von Kriegsgefangenen?

Von: mk

Moskau – Kreml-Despot Waldimir Putin kennt im Angriffskrieg auf die Ukraine keine Gnade. Während Zivilisten in den Städten unter täglichem Raketenterror leiden, sollen ukrainische Soldaten in Gefangenschaft gefoltert worden sein. Nun wurde bekannt, dass die Liste der Kriegsverbrechen möglicherweise noch einmal länger ist.

Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind schockierend. Während des Gefangenenaustauschs mit Russland wurden offenbar Leichen von ukrainischen Soldaten ohne Organe in ihre Heimat zurückgeschickt.

Angehörige der Kriegsgefangener machen Putins Regime dafür verantwortlich. Demnach besteht der Verdacht, dass die russische Regierung mit den Organen Handel betreiben.

Bodies of Ukrainian POWs are returned from Russia without organs.

Representatives of the families of POWs met with Ukraine’s Ambassador to Turkey Vasyl Bodnar and told him they suspect that the organs of Ukrainian soldiers are being sold on the Russian black market.

Bodnar said… pic.twitter.com/Izpx7Cjdr2

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 25, 2024