Schule: Nachmittagsbetreuung soll in Meran ausgebaut werden

Meran – Die Nachmittagsbetreuung in den Grund- und Mittelschulen war das Thema eines Treffens im Meraner Rathaus, an dem kürzlich die Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin Waltraud Deeg und Stadträtin Emanuela Albieri teilnahmen.

Neulich empfing Stadträtin Emanuela Albieri die Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin Waltraud Deeg im Rathaus. Das Treffen, an dem auch die Leiterin des Schul- und Jugendamtes Claudia Tomio, Vertreter*innen der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, alle Schulleiter*innen der deutschsprachigen Schulen der Stadt sowie verschiedene Vertreter*innen von Jugendverbänden teilnahmen, diente dazu, das Projekt der Nachmittagsbetreuung an den deutschsprachigen Grund- und Mittelschulen in Meran zu besprechen.

“Landesrätin Deeg”, so Albieri, “hat die Komplexität der schulischen und multiethnischen Situation in unserem Gebiet verstanden und sich zur Verfügung gestellt, um die notwendigen Mittel zu finden, um diese wichtige und immer grundlegendere Dienstleistung für die Jugendlichen und die schulischen Einrichtungen zu gewährleisten. Der Vorschlag, der dem Land vorgelegt werden soll, wird ein auf unsere Stadt zugeschnittenes Modell sein, das ein einzigartiger Ausdruck der gesamten Schulwelt sein soll, sowohl der italienischen als auch der deutschen”.

“Aus diesem Grund”, so Albieri, “arbeitet die Gemeindeverwaltung bereits an einer raschen Antwort auf diese Anfrage, damit wir im nächsten Schuljahr mit neuen Vorschlägen für den Nachmittag zur Unterstützung der Schulen und Familien aufwarten können”.