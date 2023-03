Schulpersonal: Gewerkschaften warnen vor “Kollaps”

Bozen – Die Gewerkschaften in Südtirol warnen vor einem Kollaps beim Schulpersonal. Das “System Schule” breche zusammen, heißt es in einer Aussendung. Gleichzeitig werfen die Gewerkschaften den Verantwortungsträgern im Land vor, einfach dabei zuzuschauen.

“Immer mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schulsekretariate kündigen oder wechseln in die Privatwirtschaft. Es mangelt es an allen Ecken und Enden Personal und die Überbelastung macht das verbleibende Personal krank”, so die Gewerkschaften.

Mittlerweile seien über 30 Schulsekretariatsstellen im Land unbesetzt und der Trend halte an. “Die Ranglisten sind leer, die Pensionierungswelle rollt unaufhaltsam weiter. Wer will sich das noch antun”, fragen die Gewerkschaftsvertreter. Sie sprechen von “schlechtem Lohn und katastrophalen Arbeitsbedingungen.”

“Die Aufsicht in den Schulen kann nicht mehr gewährt werden, weil Schulwarte und Schulwartinnen nur mehr Reinigungsarbeiten verrichten müssen. Es ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit bis der gesamte Schulbetrieb zusammenbricht”, so die Gewerkschaften.

Sie fordern die politischen Vertreter mit Nachdruck zum “unmittelbaren Handeln” auf.