Schulterschluss zu Wirtschaft und grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Von: mk

Bozen – Der für Wirtschaft, Energie und Tourismus zuständige österreichische Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat Landeshauptmann Arno Kompatscher zu einem Gespräch in Bozen besucht.

Im Mittelpunkt stand ein Austausch über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in der Europäischen Union sowie über die Bedeutung Südtirols als verbindendes Element zwischen Österreich und Italien. Hervorgehoben wurden dabei insbesondere die Stärkung des europäischen Binnenkonsums sowie die Förderung regionaler und lokaler Produktion – Themen, die Österreich in seiner Industriestrategie verankert hat und auf EU-Ministerratsebene weiter voranbringen möchte und bei denen Südtirol seine Unterstützung zugesichert hat.

“Der Austausch hat gezeigt, wie eng viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen miteinander verbunden sind. Südtirol kann hier eine wichtige Brückenfunktion einnehmen. Entscheidend ist, dass wir bei Themen wie Energiewende und Verkehr im Gespräch bleiben und gemeinsame Lösungen weiterentwickeln”, sagte Landeshauptmann Kompatscher.

“Gerade auf Grund der geopolitische Lage, brauchen wir immer stärkere europäische Allianzen und mehr europäische Unabhängigkeit. Dabei spielt ‘Made in Europe’ eine entscheidende Rolle: Wer von europäischen Steuergeldern profitiert, soll in Europa produzieren und Arbeitsplätze sichern. Wie tragfähig dieser Ansatz ist, zeigt die enge Partnerschaft mit Südtirol: Rund zehn Prozent der österreichischen Exporte gehen dorthin, jeder zehnte Export-Euro wird hier verdient. Gleichzeitig setzen viele österreichische Unternehmen mit Niederlassungen in Südtirol bewusst auf europäische Wertschöpfung”, unterstrich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Weitere Gesprächspunkte waren Ausbildung und Fachkräftesicherung, die Entwicklung des Tourismus sowie Fragen der Verkehrsinfrastruktur. Diskutiert wurden langfristige Perspektiven für den Wirtschaftsstandort, Ausbildung und Qualifizierung sowie gute Rahmenbedingungen für Betriebe und Beschäftigte.

Wolfgang Hattmannsdorfer, geboren 1979 in Linz, ist österreichischer Politiker der Österreichischen Volkspartei und seit 2025 Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus in der Bundesregierung Stocker.