SEAB-Dienste an Allerheiligen 2022

Bozen – Die SEAB informiert, dass am Montag 31.Oktober und Dienstag 1.November die SEAB-Schalter und – Büros in Bozen geschlossen bleiben – das gilt auch für den Parkplatz-Schalter im Parkhaus Bozen Mitte.

Der Recyclinghof und die Sammelstelle für Gartenabfälle bleiben nur am 1.November geschlossen. Die Restmüll – und die Biomüllabfuhr werden regulär durchgeführt. Dies gilt sowohl für Haushalte als auch für Geschäftskunden. Ausfallen werden hingegen am 1.November das SEAB-Ökomobil für die Giftmüllsammlung für Haushalte und die Kartonsammlung für Betriebe.

In Leifers bleibt der Kundenschalter am Montag 31.Oktober und Dienstag 1.November geschlossen, während der Recyclinghof nur am 1.November geschlossen ist. Die Restmüll- und die Biomüllabfuhr (für Haushalte und Geschäftskunden), sowie die Kartonsammlung für Geschäftskunden werden vom Dienstag 1.November auf Mittwoch 2.November verschoben.