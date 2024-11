Sechs Tote nach russischen Luftangriffen in der Südukraine

Von: APA/Reuters

Bei nächtlichen russischen Luftangriffen sind mindestens sechs Menschen im Süden der Ukraine getötet worden. 21 weitere Personen wurden verletzt, darunter fünf Kinder, so die Lokalbehörden am Montag. Russland mobilisiert unterdessen zudem in der westlichen Region Kursk, um die ukrainischen Streitkräfte mit zehntausenden Soldaten aus den im Sommer verlorenen Gebeizten zurückzudrängen, wie der oberste Befehlshaber der Ukraine am Montag erklärte.

Die Äußerungen von General Oleksandr Syrskyi erfolgten einen Tag, nachdem die New York Times berichtet hatte, dass Moskau 50.000 Soldaten, darunter auch rund 10.000 aus Nordkorea, in der Grenzregion zur Ukraine für einen Angriff zusammengezogen habe. Syrskyi machte keine Andeutungen über die mögliche Präsenz nordkoreanischer Truppen unter den russischen Streitkräften.

Westliche Länder, Südkorea und die Ukraine behaupteten indes, Nordkorea habe Truppen nach Russland geschickt. Moskau hat die Anwesenheit nordkoreanischer Truppen auf seinem Territorium bisher weder bestätigt noch dementiert. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete jedoch am Samstag einen Vertrag über die strategische Partnerschaft seines Landes mit Pjöngjang, der eine Bestimmung zur gegenseitigen Unterstützung bei der Verteidigung enthält.

Im Süden der Ukraine seien am Montag zudem mehrere Gebäude in Brand geraten, hieß es weiter. In der Region Mykolajiw kamen demnach fünf Menschen ums Leben, in Saporischschja wurde eine Person bei der Zerstörung eines Wohnhauses getötet. Unter den Verletzten in Saporischschja sind fünf Kinder im Alter von 4 bis 17 Jahren.

In Krywyj Rih im Osten der Ukraine seien vier Zivilisten verletzt worden, teilte der örtliche Gouverneur mit. In Kiew und mehreren, anderen Regionen in der Ukraine wurden unterdessen präventive Stromabschaltungen vorgenommen.

Grund dafür sei die Bedrohung durch einen russischen Raketenangriff, teilten das Militär und der Energieversorger DTEK mit. Stromabschaltungen gab es demnach auch in den Regionen Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk und Donezk. Für das gesamte Land wurden Luftalarme ausgelöst.

Das ukrainische Militär teilte zudem mit, zwei Raketen und 39 von 74 Drohnen, mit denen Russland angegriffen habe, seien abgeschossen worden. Weitere 30 Drohnen seien vermutlich von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Drei weitere Drohnen seien Richtung Belarus und russisch besetzter Gebiete abgedreht.