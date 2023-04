Segantini: Dal Medico und Albieri sprechen mit Eltern

Meran – Bürgermeister Dario Dal Medico und Stadträtin Emanuela Albieri trafen gestern Abend im Rathaus mit einer Delegation von Eltern der Schüler der Segantini-Mittelschule zusammen. Diese ist seit dem 19. März aufgrund eines Vandalismusaktes geschlossen ist, der sich leider in der Nacht von Sonntag, dem 2. auf Montag, den 3. April wiederholte, wobei das Schulgebäude erneut geflutet wurde.

An der Sitzung, die in einer konstruktiven Gesprächsatmosphäre stattfand, nahmen auch der Feuerwehrkommandant Alfred Strohmer, der Kommandant der Ortspolizei Alessandro De Paoli, Nikolaus Mittermair, Leiter der Dienststelle Bauerhaltung und städtischer Bauhof, sowie die Vizegeneralsekretärin der Stadtgemeinde Meran, Daniela Cinque, teil.

“Zunächst”, so Bürgermeister Dal Medico und Stadträtin Albieri, “möchten wir noch einmal betonen, dass auch die Stadtverwaltung, wenn auch natürlich mit unterschiedlichen Auswirkungen, durch diese Vandalakte geschädigt wurde, ebenso wie die Schulkinder, ihre Familien, das Lehrpersonal und die Schulleitung. Wir sitzen also im selben Boot, und in dieser kritischen Situation ist es wichtig, dass wir gemeinsam und in dieselbe Richtung rudern, nicht nur um gültige Alternativlösungen zu finden und so die didaktisch-organisatorische Notlage zu bewältigen, sondern auch um eine starke, kohärente und eindeutige Antwort auf diese vandalistischen Akte zu geben”.

“Als Gemeinde arbeiten wir unermüdlich daran, die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Schule in der 30.-April-Straße zu beschleunigen. Natürlich haben die neuen Schäden die Situation verkompliziert, aber wir wollen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die Wände und Böden zu trocknen, damit wir so schnell wie möglich mit den Sanierungsarbeiten fortfahren können. Gleichzeitig bemühen wir uns darum, dem Schulamt und der Schulleitung Möglichkeiten vorzuschlagen, die eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität oder zumindest einen möglichst störungsfreien Unterricht für die Jungen und Mädchen, ihre Familien und die Lehrer*innen gestatten. Es liegt auf der Hand, dass wir bei der Abwägung der verschiedenen Optionen die Hinweise berücksichtigen müssen, die uns die Techniker geben, und daher von vornherein beurteilen müssen, ob bestimmte Räume die Voraussetzungen für die Durchführung des Unterrichts erfüllen oder nicht”.

“Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass neben dem unschätzbaren und stets umsichtigen Einsatz der Feuerwehr auch das unermüdliche Engagement des Bauhofteams dazu beigetragen hat, dass die Segantini-Klassen in das Gebäude der Deflorian-Grundschule verlegt werden konnten. Nach dem ersten Vandalenakt war der Notfall aus rein logistischer Sicht bereits nach einer Woche vorbei”, so Dal Medico und Albieri abschließend.

Die Elterndelegation bat die Stadtverwaltung um eine rasche Unterrichtung über den Fortgang der Angelegenheit, um die vertretenen Familien mit aktuellen und zuverlässigen Informationen versorgen zu können und so die Verbreitung von Nachrichten zu verhindern, die nicht der Realität entsprechen.

Eine abschließende positive Bemerkung wurde von den Technikern gemacht: Die wiederholte Überflutung des Schulgebäudes hat zwar erhebliche Schäden verursacht, die jetzt geschätzt werden, aber keine strukturellen Schäden, welche die Statik des Gebäudes gefährden.