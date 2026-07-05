Selenskyj: Kämpfe um Kostjantyniwka im Donbass dauern an

Von: APA/AFP

Die ukrainische Armee kämpft in der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine nach Angaben Kiews weiter gegen die russischen Truppen. “Die Kämpfe um Kostjantyniwka, das (Kreml-Chef Wladimir) Putin bereits für sich beansprucht hat, dauern an”, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntagabend in einer Videoansprache. Es sei offensichtlich, dass Putin es niemals wagen würde, sich dorthin zu begeben.

Die Ukraine hatte am Samstag Berichte Russlands dementiert, wonach russische Truppen die Ortschaft im Donbass eingenommen hätten. Selenskyj sprach von einer “weiteren russischen Lüge”. Der ukrainische Präsident schlug Putin ein Treffen in der Stadt vor. “Wenn Kostjantyniwka unter russischer Kontrolle wäre, dann hätte Putin vielleicht kein Problem damit, mich dort zu treffen, um einen diplomatischen Weg zu finden, diesen Krieg endlich zu beenden”, erklärte er am Samstag.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Freitag erklärt, Kostjantyniwka stehe vollständig unter russischer Kontrolle. Die Ortschaft ist eine der letzten ukrainischen Bastionen auf dem Weg zu den Städten Kramatorsk und Slowjansk, die weiterhin von Kiew kontrolliert werden.

Warnung vor massiven russischen Attacken

Selenskyj warnte, dass Russland vor Beginn des NATO-Gipfels in der kommenden Woche in der Türkei neue massive Angriffe auf die Ukraine plane. Bei dem Treffen in Ankara will der ukrainische Staatschef mit US-Präsident Donald Trump über den Ukraine-Krieg beraten.

Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren nahezu in jeder Nacht mit Raketen- und Drohnenangriffen. Zuletzt hatte die ukrainische Armee ihre Gegenangriffe auf Russland verstärkt und dabei Raffinerien und Öllager ins Visier genommen, was zu Treibstoffengpässen im Land führte.

Es müsse Druck auf Russland ausgeübt werden, um ein Ende des Kriegs zu erreichen, sagte Selenskyj am Sonntag. Er erwarte, dass “in den kommenden Monaten die Voraussetzungen für einen würdigen Frieden näher rücken, sei es durch Gewalt oder durch Diplomatie”.