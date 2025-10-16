Aktuelle Seite: Home > Politik > Senatorin Unterberger kritisiert Streichung des Sexual- und Beziehungsunterrichts
"Familien alleingelassen"

Senatorin Unterberger kritisiert Streichung des Sexual- und Beziehungsunterrichts

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 17:23 Uhr
Wiens Bildungsstadtrat Wiederkehr befürchtet viele Klassenschließungen
APA/APA/dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert
Schriftgröße

Von: luk

Rom – Die Südtiroler Senatorin Julia Unterberger (SVP) hat die Entscheidung der italienischen Mitte-Rechts-Koalition scharf kritisiert, den Sexual- und Beziehungsunterricht an den Mittelschulen zu streichen. Die Maßnahme geht auf eine Initiative der Lega und von Bildungsminister Giuseppe Valditara zurück. Bereits zuvor war der Unterricht in den Grundschulen ausgeschlossen worden.

Künftig sollen Schülerinnen und Schüler erst ab 14 Jahren Zugang zu schulischen Angeboten zur emotionalen und sexuellen Bildung erhalten – und auch nur dann, wenn die Eltern ausdrücklich zustimmen.

Unterberger sprach von einem „Rückschritt“ und bezeichnete die Entscheidung als „paradox“, insbesondere an einem Tag, an dem erneut ein Femizid in Italien verübt worden sei. Während alle betonten, Bildung sei der Schlüssel zur Prävention von Gewalt gegen Frauen, werde nun der entgegengesetzte Weg eingeschlagen.

Familien würden zunehmend alleingelassen, so Unterberger, besonders Kinder und Jugendliche, die zu Hause keinen geschützten Raum für offene Gespräche über Gefühle und Beziehungen hätten. Die Haltung der Lega und des Ministers nannte sie „ideologisch geprägt“ und von „religiösem Fundamentalismus durchzogen“, was das Gegenteil dessen sei, was nötig wäre, um Respekt und Gleichberechtigung zu fördern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
70
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
55
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
48
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
47
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Kommentare
39
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 